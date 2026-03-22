Живой поссум притворился плюшевым зверем в магазине игрушек

Необычный «товар» обнаружили покупатели и продавцы на полке с мягкими игрушками в магазине, расположенном в международном аэропорту Хобарта (Тасмания, Австралия). Щёткохвостый поссум, или, как его называют в Австралии, кузу, уютно устроился на полке среди игрушек, которые изображают других коренных обитателей региона — плюшевых кенгуру, собак динго, тасманских дьяволов и бандикутов.

Фото: Melissa Oddie / AP

Каким образом кузу попал в магазин и как выбрал именно эту полку, установлено не было. Но все — и покупатели, и сотрудники — были в восторге от его появления. Как сообщают СМИ, поссум спокойно отнесся к тому, что его сняли с полки и выпустили обратно в природу, а видео с ним широко разошлось в соцсетях.

Алена Миклашевская