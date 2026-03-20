Vladey покажет «Весну 100%»

24 марта во «Vladey с Атлантами» открывается предаукционная выставка «Весна 100%». На торги по окончании показа 4 апреля будет выставлено более 30 произведений русского искусства XX и XXI веков: Петр Беленок, Лаврентий Бруни, Сергей Бугаев (Африка), Александр Виноградов и Владимир Дубосарский, Георгий Гурьянов, Константин Звездочетов, Анатолий Зверев, Инал, Франциско Инфанте, Олег Котельников, Егор Кошелев, Ирина Корина, Любовь Кулик, Эрнст Неизвестный, Тимур Новиков, Вадим Сидур, Авдей Тер-Оганьян, Леонид Цхэ, «Чемпионы мира», Валерий Чтак и Дмитрий Шабалин.

Аукцион «Весна 100%» состоится 4 апреля в 15:00.