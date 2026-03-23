Ярмарки «Контур» и «Контур. Фото» пройдут в середине мая
Площадкой проведения четвертой российской ярмарки графики «Контур» и второй ярмарки фотографии «Контур. Фото» с 14 по 17 мая станут Красные казармы в Нижнем Новгороде. Экспозиции будут располагаться на двух этажах, занимая общую площадь 5 тыс. кв. м.
Красные казармы — историческое здание, построенное в 1835–1853 годах архитектором Иваном Ефимовым. Одной стороной казармы выходят на Волгу, другой — на Нижегородский кремль. В пространстве сохранены старинная кирпичная кладка, анфилады, арочные своды и парадная лестница.
Что такое «Контур» и «Контур. Фото»
«Контур» — профессиональная платформа для работы с графическим искусством. С 2022 года ярмарка проводится ежегодно в мае.
«Контур. Фото» посвящена фотографии как художественному медиуму в контексте современного искусства. Проект объединяет российские галереи и авторов, работающих с фотографией как с формой концептуального и визуального высказывания.
В 2025 году в ярмарках «Контур» и «Контур. Фото» приняли участие 67 галерей. За четыре дня работы ярмарки ее посетили около семи тысяч человек.