Ярмарки «Контур» и «Контур. Фото» пройдут в середине мая

Площадкой проведения четвертой российской ярмарки графики «Контур» и второй ярмарки фотографии «Контур. Фото» с 14 по 17 мая станут Красные казармы в Нижнем Новгороде. Экспозиции будут располагаться на двух этажах, занимая общую площадь 5 тыс. кв. м.

Красные казармы — историческое здание, построенное в 1835–1853 годах архитектором Иваном Ефимовым. Одной стороной казармы выходят на Волгу, другой — на Нижегородский кремль. В пространстве сохранены старинная кирпичная кладка, анфилады, арочные своды и парадная лестница.