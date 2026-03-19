Ярмарка современного искусства |catalog| пройдет в Москве с 16 по 19 апреля

Ярмарка инициирована и организована галеристами Александром Шаровым (11.12), Дмитрием Ханкиным (галерея «Триумф»), Алиной Крюковой (а—с—t—р—а), основателем ЦСИ «Винзавод» Софьей Троценко и проводится при поддержке Ассоциации галерей (АГА).

В 2026-м юбилейная, пятая ярмарка сосредоточится на роли галереи как механизма формирования ценности произведений. Эта тема станет сквозной в дискуссионной и событийной программе |catalog|.

Диалог будет строиться вокруг формулы: вес + размер + хрупкость = ценность. У любого произведения искусства есть не только физические параметры — вес в граммах, размер в миллиметрах, длительность в минутах, объем в гигабайтах,— но и метафизические: масштаб, контекст, значимость, провенанс, историческая ценность. И ценность произведения не возникает сама по себе — ее формирует галерея. Именно галерея выстраивает образ художника, ведет диалог с музеями, организует резиденции, издает книги и каталоги. Эта работа создает основу для развития художественной среды, но часто остается невидимой.

К участию в |catalog| в 2026-м приглашены более 55 российских галерей из Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Воронежа, Калуги, Уфы, Владивостока. В том числе галереи — pop/off/art, Галерея Марины Гисич, галерея Anna Nova, галерея «Триумф», Галерея Люмьер, «КГалерея» / KGallery, а—с—t—р—а, галерея 11.12, «ПиранезиЛаб», галерея «Джессика» и другие.

Новинка 2026 года в рамках ярмарки — это программа поддержки инициатив галерей: |с| — след. В пятом выпуске |catalog| будут отмечены две институции: галерея, которая наиболее интересно проявилась экспозиционно на ярмарке, и галерея, которая своей программной деятельностью создала значимое для всех событие либо запустила позитивные изменения в развитии индустрии за последние полгода. Галереи-победителей определит голосование, к которому будут приглашены галереи-участницы ярмарки.

Что такое |catalog| Ярмарка впервые состоялась в декабре 2023 года и за время существования представила работы сотен художников, а также объединила более 60 галерей из разных городов России. Основная цель |catalog| — развитие российского арт-рынка, повышение его прозрачности и формирование стабильного ярмарочного цикла.