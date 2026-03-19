Ярмарка современного искусства |catalog| пройдет в Москве с 16 по 19 апреля
Площадкой пятого выпуска ярмарки вновь станет жилой квартал «Золотой» на Софийской набережной
Ярмарка инициирована и организована галеристами Александром Шаровым (11.12), Дмитрием Ханкиным (галерея «Триумф»), Алиной Крюковой (а—с—t—р—а), основателем ЦСИ «Винзавод» Софьей Троценко и проводится при поддержке Ассоциации галерей (АГА).
В 2026-м юбилейная, пятая ярмарка сосредоточится на роли галереи как механизма формирования ценности произведений. Эта тема станет сквозной в дискуссионной и событийной программе |catalog|.
Диалог будет строиться вокруг формулы: вес + размер + хрупкость = ценность. У любого произведения искусства есть не только физические параметры — вес в граммах, размер в миллиметрах, длительность в минутах, объем в гигабайтах,— но и метафизические: масштаб, контекст, значимость, провенанс, историческая ценность. И ценность произведения не возникает сама по себе — ее формирует галерея. Именно галерея выстраивает образ художника, ведет диалог с музеями, организует резиденции, издает книги и каталоги. Эта работа создает основу для развития художественной среды, но часто остается невидимой.
К участию в |catalog| в 2026-м приглашены более 55 российских галерей из Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Воронежа, Калуги, Уфы, Владивостока. В том числе галереи — pop/off/art, Галерея Марины Гисич, галерея Anna Nova, галерея «Триумф», Галерея Люмьер, «КГалерея» / KGallery, а—с—t—р—а, галерея 11.12, «ПиранезиЛаб», галерея «Джессика» и другие.
Новинка 2026 года в рамках ярмарки — это программа поддержки инициатив галерей: |с| — след. В пятом выпуске |catalog| будут отмечены две институции: галерея, которая наиболее интересно проявилась экспозиционно на ярмарке, и галерея, которая своей программной деятельностью создала значимое для всех событие либо запустила позитивные изменения в развитии индустрии за последние полгода. Галереи-победителей определит голосование, к которому будут приглашены галереи-участницы ярмарки.
Что такое |catalog|
Ярмарка впервые состоялась в декабре 2023 года и за время существования представила работы сотен художников, а также объединила более 60 галерей из разных городов России. Основная цель |catalog| — развитие российского арт-рынка, повышение его прозрачности и формирование стабильного ярмарочного цикла.
Галереи и художники
Свои стенды представят как члены АГА — 41 российская галерея современного искусства, так и приглашенные экспертным советом из учредителей ярмарки институции: галерея 11.12, «Галерея 9Б» (Нижний Новгород), «3Л Галерея», «Галерея М2», а—с—t—р—а, «Арт-объект» / Art Object (Владивосток), Artstory, галерея Anna Nova, Booroom, DiDi Gallery, Hidden Place, галерея Heritage, newnow, pop/off/art, галерея Pennlab, Sistema Gallery, Tomo, Yoomoota, «Арт & Брют», АРТЗИП, «Аскери Галлери», Галерея Анастасии Постригай, галерея «Арка» (Владивосток), галерея «Березка» / Beriozka Gallery, «Восточная галерея», галерея «Вода» / Woda Gallery, галерея «Веллум», «Гридчинхолл», галерея «Голос» / Voice Gallery (Калуга), галерея «Грабарь», галерея «Джессика», «Е.К.АртБюро», Галерея Евгения Жудрова (Казань), Галерея Евгения Шутко, «ИнГаллери» / InGallery, «КГалерея» / KGallery, галерея «КультПроект», «Крокин галерея», Культурный проект «Союз», галерея «Луч», Галерея Люмьер, Галерея Марины Гисич, галерея «Мирас» (Уфа), «Нэйм галерея» / Namegallery, Галерея Погодиной, галерея «Пальто», «ПиранезиЛаб», «Сэт»/ Set Projects, Галерея Тотибадзе, галерея «Триумф», «Тираж 1/1», галерея «Х.Л.А.М.» (Воронеж), Галерея Школы дизайна НИУ ВШЭ / HSE ART GALLERY, «Шмуклер», «Шифт» / Shift.
На ярмарке будут представлены работы Кати Афониной, Лии Ашировой, Андрея Бартенева, Чжан Боцзюня, Саши Браулова, Антона Бубновского, Марины Бусел, Василия Бычкова, Александры Гарт, Владимира Грига, Анастасии Джан, Данила Дэге, Ирины Дрозд, Тараса Желтышева, Алины Золотых, Сергея Казакова-Подкина, Владимира Куприянова, Игоря Макаревича, Ивана В. Ненашева, Дениса Патракеева, Виктора Пономаренко, Евгения Прохоренко, Михаила Рогинского, Ольги Солдатовой, Глеба Телешова, Ольги Тобрелутс, Альберта Уотсона, Саши Фроловой, Якова Хомича, Ольги Чернышевой, Натальи Чобанян, Говарда Шатца, Маши Шмидт и многих других.