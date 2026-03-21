В гробницах Египта нашли индийский след

Исследователи обнаружили в гробницах египетской Долины Царей около 30 надписей I–III веков н. э., которые выполнены на трех древних индийских языках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Как рассказали ученые из Лозаннского университета, помогавшие с идентификацией, ранее египтологи замечали эти надписи, но не могли определить язык. В указанный период Египет был провинцией Римской империи, а Долина Царей, по словам экспертов, уже тогда была туристическим местом. Путешественники оставляли на стенах имена и сведения о себе, и индийские гости не были исключением.

Больше всего надписей оставил некто Чикай Корран — восемь граффити в пяти усыпальницах. На древнетамильском языке он написал: «Чикай Корран пришел сюда и посмотрел». Часть надписей расположена на высоте 5–6 м над входом, и способ, которым автор туда забрался, остается загадкой.

Один из текстов на санскрите принадлежит человеку по имени Индранандин, который назвал себя посланником царя династии Кшахарата, правившей в I веке н. э. на западе Индии. Поскольку Египет тогда находился под властью Рима, ученые предполагают, что он мог следовать через Долину Царей в столицу империи.

Находки стали недостающим доказательством активных контактов между регионами. Тексты также свидетельствуют не просто о присутствии индийцев в Египте, но и об их искреннем интересе к местной культуре.

Милена Двойченкова