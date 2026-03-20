Фонтаны Версальского дворца полностью отреставрируют в течение года

Два фонтана XVII века в садах Версальского дворца, «Дракон» и «Купальня нимф», будут полностью отреставрированы к весне 2027 года. Ожидается, что работы начнутся в конце марта, а их стоимость составит €2,6 млн.

Созданные во второй половине XVII века фонтаны входят в состав северного партера дворцово-паркового ансамбля. Как следует из коммюнике, реставрационные работы коснутся как каменной кладки, так и мрамора, скульптурных украшений и гидравлических сетей обоих фонтанов.

Фонтан «Купальня нимф», спроектированный в 1668–1670 годах, не подвергался серьезной реставрации с 1684 года. «В настоящее время внешний вид фонтана и его декора значительно ухудшился из-за общего загрязнения, коррозии свинцовых барельефов, а также появления мха на всех стенах бассейна»,— пояснили в Версальском дворце, отметив, что часть расходов возьмет на себя модный бренд Jacquemus. Фонтан «Дракон», в свою очередь, реставрировали несколько раз, но сейчас он страдает от ослабления каменной кладки, трещин на дне бассейна, проблем с герметичностью, а также старения свинцовых скульптур.

Работами руководит управление по охране памятников и садов Версальского дворца и архитектор-реставратор Пьер Бортолусси. Они продолжат миссию по сохранению, передаче и популяризации наследия дворцово-паркового ансамбля. Планируется, что в рамках проекта комплексной реставрации северной оси садов в будущем будут также отреставрированы фонтаны «Нептун» и «Пирамида».

Елизавета Труфанова