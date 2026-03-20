Увидеть редчайших попугаев какапо можно из любой точки мира

Стрим с редким попугаем какапо собрал более 100 тыс. зрителей по всему миру. Трансляция показывает жизнь самки по кличке Ракиура и ее птенцов в естественной среде обитания на одном из отдаленных островов Новой Зеландии.

Фото: Andrew Digby / Dept. of Conservation, New Zealand / AP Фото: Department of Conservation

Как рассказали эксперты департамента охраны природы страны, этот брачный сезон может стать рекордным для вида, который находится под угрозой исчезновения. Сейчас зафиксировано 78 гнезд, и уже вылупилось 57 птенцов. Ученые связывают это с обильным урожаем ягод дерева риму, которым питаются птицы.

Зрители из разных стран часами наблюдают за тем, как птица спит, чистит перья или отгоняет незваных гостей от гнезда. В чате люди поздравляют самку с потомством, предлагают имена для птенцов и обсуждают драматичную судьбу вида.

Какапо считаются самыми тяжелыми попугаями в мире и единственными нелетающими. Их численность резко сократилась из-за хищников, и к началу XX века они оказались на грани исчезновения. Программа восстановления, запущенная в 1995 году, помогла увеличить популяцию с 51 до 236 особей. Сейчас специалисты отходят от интенсивной опеки отдельных птиц и фокусируются на восстановлении популяции в целом.

Милена Двойченкова