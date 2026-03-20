Увидеть редчайших попугаев какапо можно из любой точки мира
Стрим с редким попугаем какапо собрал более 100 тыс. зрителей по всему миру. Трансляция показывает жизнь самки по кличке Ракиура и ее птенцов в естественной среде обитания на одном из отдаленных островов Новой Зеландии.
Как рассказали эксперты департамента охраны природы страны, этот брачный сезон может стать рекордным для вида, который находится под угрозой исчезновения. Сейчас зафиксировано 78 гнезд, и уже вылупилось 57 птенцов. Ученые связывают это с обильным урожаем ягод дерева риму, которым питаются птицы.
Зрители из разных стран часами наблюдают за тем, как птица спит, чистит перья или отгоняет незваных гостей от гнезда. В чате люди поздравляют самку с потомством, предлагают имена для птенцов и обсуждают драматичную судьбу вида.
Какапо считаются самыми тяжелыми попугаями в мире и единственными нелетающими. Их численность резко сократилась из-за хищников, и к началу XX века они оказались на грани исчезновения. Программа восстановления, запущенная в 1995 году, помогла увеличить популяцию с 51 до 236 особей. Сейчас специалисты отходят от интенсивной опеки отдельных птиц и фокусируются на восстановлении популяции в целом.