Портрет кисти Караваджо вернулся на родину

Италия выкупила редкую картину Микеланджело Меризи да Караваджо, заплатив за нее €30 млн. Сделка стала одной из крупнейших за всю историю страны.

«Портрет монсеньора Маффео Барберини» был выкуплен из частной коллекции после года переговоров. На картине изображен дворянин Маффео Барберини, который впоследствии стал папой Урбаном VIII. Полотно датируется 1598 годом, а в 1963-м известный искусствовед Роберто Лонги приписал его Караваджо.

Покупка стала частью масштабного проекта по укреплению национального наследия. Теперь портрет войдет в постоянную экспозицию римского палаццо Барберини. Там его выставят рядом с другим полотном мастера — «Юдифь, обезглавливающая Олоферна», которое государство приобрело в 1971 году. Всего в мире насчитывается около 65 подтвержденных работ Караваджо, из которых лишь три являются портретами.

Милена Двойченкова