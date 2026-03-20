В Москве выступил Риад Маммадов

Вечером 17 марта в отеле «Балчуг Кемпински» на Раушской набережной состоялось выступление пианиста Риада Маммадова, которое охватывало сразу несколько стилей и эпох: от барокко до современности.

Программа открылась ориентальными мотивами (произведения «Tokyo, November 1976: Encore» Кита Джаррета и «Пагоды» из цикла «Estampes» Клода Дебюсси), а затем перешла в авторский цикл господина Маммадова «Сады под дождем» (Je donnais au bouton l'allure de tes levres, Les pieds dans l’eau и Jardins sous la pluie). Завершилось исполнение Иоганном Себастьяном Бахом — cимфонией, анданте из Партиты №2 до минор, BWV 826.

Партнером вечера стал проект Bayou Villas, который представляет виллы на Средиземноморском и Эгейском побережье Турции. Перед концертом с речью выступил директор по корпоративным коммуникациям и маркетингу Barut Hotels Band Group, в которую входит Bayou Villas, Йигит Озалпай. Он обозначил миссию бренда, в которой сходятся традиции гостеприимства, особенного образа жизни и высокой культуры, за которую в данном случае отвечала инструментальная музыка. Ранее пианист уже сотрудничал с проектом: в мае прошлого года господин Маммадов выступил с сольной программой в Bayou Villas в Анталье.