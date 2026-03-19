«Переход» настоялся

Главное переживание художницы в связи с экспозицией, открывшейся 17 марта 2026 года,— что созданные ею за три десятилетия ростовые фигуры обитателей «Перехода» прикручены к полу. Но это необходимое требование для пространства, в котором толпятся взрослые, дети и животные — им сюда тоже можно. Иначе возникает риск для жизни зрителей. Про жизнь самих персонажей и их прототипов Татьяна Назаренко рассказала на вернисаже.

Текст: Анна Черникова

Фото: Даниил Анненков / Музей современного искусства «Гараж» Выставка «Переход» в музее «Гараж»

Одна бабулька просит милостыню, другая продает зелень со своих шести соток. Рядом тетка предлагает щенков. Тут же много просителей и вымогателей — кто с собакой, кто с объявлением о том, что собирает на лечение жены: табличка на его шее уточняет — «Лежачая». Мужчина сулит работу. Рядом встала эффектная блондинка — не хочется думать зачем. Музыканты в пончо — явно с далекой Амазонки играют на сампонио, инструменте из бамбуковых трубочек. Тут же бард, звезда перехода, бренчит на гитаре — но их музыка не слышна. Они молчаливы, как и смеющиеся лица на портретах бульварного мастера живописного ширпотреба, который сам тоже из картона.

Их всех назамечала, напридумывала, навырезала и нараскрашивала художница Татьяна Назаренко. А куратор гаражного проекта Александра Обухова разместила сзади них фоном не глухие стены, как обычно в переходах, а полупрозрачные панели. И так плоские картонные обманки словно обрели объем и будто летят в пространстве — то ли вдаль, то ли нам навстречу, то ли куда-то в вечность — уже помимо своего создателя.

Идея проекта родилась у Татьяны Назаренко ровно 30 лет назад — в 1996-м. А первый его показ состоялся в Центральном доме художника (ЦДХ). Как это было, как продолжилось и чем порой оборачивалось, она рассказала во время «Разговора с художником» на вернисаже выставки.

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости Художница Татьяна Назаренко

«Тогда в Центральном доме художника было что-то чудовищное. Там продавались шубы на одном этаже, на другом бюстгальтеры, на третьем трусы, обувь. Для художника места практически не было. Редко-редко художники там выставлялись. И вдруг мне и Наташе Нестеровой, моей подруге, говорят, что мы вам даем по одному большому залу в Центральном доме художника на третьем этаже.

Конечно, был шок — рядом с шубами, с лифчиками и всем остальным выставляться. Пришлось очень задуматься. Но кто же отказывается от выставки в те годы?

<…> Ко мне в мастерскую привезли ящики из Вашингтона — из ярко-белой фанеры. Вы не представляете, она была лучше любого холста. Она была такая красивая, что я боялась к ней прикоснуться, чтоб не испортить. Она была такая чудесная, что я поняла: надо ее как-то использовать.

Но не буду же я на ней писать картину. Я поставила свою подружку, обвела ее карандашиком, потом закрасила. Конечно, я ее немножечко поуродовала. Из обыкновенной подружки, артистки, я сделала девушку, продающую котят.

Вот с этого началось. И мне так понравилось. Вы знаете, я подумала: “Боже мой, и так замечательно! Не надо ничего вокруг рисовать”. Все это белое пространство — это мое белое пространство, его надо просто взять и обрезать».

После проекта в ЦДХ «Переход» продолжил наполняться героями и пустился в путешествие по миру. Он был показан в Кёльне, Нью-Йорке, Бонне, Вашингтоне, снова в Москве — в Манеже и в Мосгордуме,— в Финляндии, в Париже (под названием «Мой Париж») и еще много где. Часть фигур оказалась в частных коллекциях.

Герои «Перехода» — реальные люди, которых художница встречала в разных городах и даже странах. И многие из них живы и сегодня.

«Вот у меня там есть один человек, который сообщает табличкой, что купит золото и немецкие марки. Это конкретный совершенно мужик, который стоял, опустил голову, чтобы его никто не узнал, потому что, как вы помните, нельзя было покупать валюту».

При этом отдельную жизнь продолжают и картонные фигуры — иногда даже получая другой облик.

«В Твери, в Путевом дворце, у меня была года четыре назад выставка, которая называлась “La Belle Époque”. И все свои эти чудовищные громадные фигуры мне пришлось перекрашивать. Ну, я же все-таки мастер красочный. Пришлось сделать из них фрейлем, поставить им на голову короны, закрутить им локоны, одеть их в камзолы».

Отвечая на вопрос, нет ли желания продолжить проект и добавить в «Переход» обитателей, Татьяна Назаренко признается: «Конечно, нет. В моем случае повторение — это не мать учения. Но каждый раз, когда я вижу вот таких людей (сегодняшних завсегдатаев улиц, вокзалов и переходов.— W), меня охватывает невыразимое чувство узнавания».

Выставка продлится до 7 июля 2026 года.