Брюс неуязвимый

19 марта Брюс Уиллис отмечает 71-летие. По этому поводу вспоминаем теневой шедевр в его фильмографии, который обсуждают реже «Крепкого орешка», «Шестого чувства» или «Города грехов»,— картину «Неуязвимый», совершенно деконструирующую жанр супергероики.

Текст: Никита Прунков

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Неуязвимый», режиссер Найт Шьямалан, 2000

Фото: Barry Mendel Productions Кадр из фильма «Неуязвимый», режиссер Найт Шьямалан, 2000

Фото: Barry Mendel Productions

Как устроена лента Шьямалана

До «Неуязвимого» американский режиссер индийского происхождения М. Найт Шьямалан работал в разных жанрах. В кинематографическом дебюте он под наблюдением Харви Вайнштейна поставил сентиментальную комедию про поиски бога («Пробуждение»), после чего сразу же снял свой магнум опус — сенсационный триллер «Шестое чувство», открывший миру драматический талант Брюса Уиллиса. Примечательно же то, что после оглушительного успеха триллера с культовым твистом в финале — проект пробил отметку в $670 млн при бюджете в $40 млн — постановщик решил пойти по неочевидному пути, прикоснувшись к супергероике.

К 2000 году мир уже видел серии фильмов про Супермена и Бэтмена, однако массовой истерии по людям в обтягивающих трико еще не случилось. На повальное увлечение супергероями и в принципе становление жанра повлияла трагедия 11 сентября — тогда американское, да и не только, общество как никогда нуждалось в волшебной силе: в безусловном добре, способном защитить от зла, готового проникнуть в каждый дом. Что было дальше, вы знаете: Marvel и DC захватили массовые экраны, продвинув единственный необходимый для эскапистского приключения нарратив: добро непременно победит зло. И никак иначе.

Спустя почти пару десятилетий от лент в этом жанре устанет даже самый непритязательный кинолюбитель, а Тодд Филлипс предложит свой авторский взгляд, сняв «Джокера». Шьямалан же сделал это намного раньше — во многом он предвосхитил общую усталость от супергероев, представив миру не патетичное, переполненное морализаторством полотно о полубоге, а тонкую психологическую драму с неожиданной развязкой.

Главный герой «Неуязвимого» обычный охранник по имени Дэвид Данн (Брюс Уиллис) попадает в страшную аварию на сошедшем с рельсов поезде. Поразительным образом из более чем 100 пассажиров выживает только он. После того как о нем начинают писать СМИ, на Дэвида выходит некий Элайджа Прайс (Сэмюэл Л. Джексон) — фанат комиксов, страдающий несовершенным остеогенезом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Неуязвимый», режиссер Найт Шьямалан, 2000 Фото: Barry Mendel Productions Кадр из фильма «Неуязвимый», режиссер Найт Шьямалан, 2000 Фото: Barry Mendel Productions Кадр из фильма «Неуязвимый», режиссер Найт Шьямалан, 2000 Фото: Barry Mendel Productions Кадр из фильма «Неуязвимый», режиссер Найт Шьямалан, 2000 Фото: Barry Mendel Productions Следующая фотография 1 / 4 Кадр из фильма «Неуязвимый», режиссер Найт Шьямалан, 2000 Фото: Barry Mendel Productions Кадр из фильма «Неуязвимый», режиссер Найт Шьямалан, 2000 Фото: Barry Mendel Productions Кадр из фильма «Неуязвимый», режиссер Найт Шьямалан, 2000 Фото: Barry Mendel Productions Кадр из фильма «Неуязвимый», режиссер Найт Шьямалан, 2000 Фото: Barry Mendel Productions

В юности Прайса называли «стеклянным» из-за хрупкости костей. Повзрослев, он верит в теорию дуализма: эта навязчивая мысль и приводит его к Дэвиду Данну. Прайс считает, что Данн неуязвим, и всячески пытается убедить в этом его самого. Постепенно филадельфийский охранник осознает собственную мощь — сначала смело отжав 130 кг от груди, а затем остановив жуткое преступление в том числе с помощью телепатических способностей. На первый взгляд перед нами каноничный супергеройский блокбастер, но на деле — многослойное кино, собранное из, казалось бы, очень простых паттернов.

Почему нам пора пересмотреть «Неуязвимого»

Прежде всего стоит сказать, что картина Шьямалана только структурно напоминает классическое жанровое кино. Во-первых, «Неуязвимый» не лишен социальной проблематики: главный герой, несмотря на свою физическую неуязвимость (выносим за скобки его криптонит — гидрофобию), весьма неудачлив в личной жизни: он мало-мальски нормальный супруг, но не самый внимательный отец, который тонет в семейных конфликтах и даже оказывается на мушке у собственного сына. Тот, в попытках доказать отцу его мощь, умудряется прицелиться в него из револьвера.

История его нового знакомого Прайса синонимично сложная: подвергавшийся травле в детстве Элайджа нашел утешение в анимированной литературе и в итоге оказался одержим единственным — поиском своей противоположности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Актеры Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварцнеггер, Брюс Уиллис, 1990 Фото: Kypros / Getty Images Брюс Уиллис, 1991 Фото: Dave Hogan / Getty Images Брюс Уиллис, 1994 Фото: Stephane Cardinale / Sygma / Getty Images Съемочная группа фильма «Криминальное чтиво», 1994 Фото: Eric Robert / Sygma / Sygma / Getty Images Деми Мур и Брюс Уиллис, 1995 Фото: Patrice PICOT / Gamma-Rapho / Getty Images Брюс Уиллис с женой актрисой Деми Мур и детьми, 2001 Фото: Ron Galella, Ltd. / Ron Galella Collection / Getty Images Брюс Уиллис со своей звездой на Аллее славы в Голливуде, 2002 Фото: Gregg DeGuire / WireImage Следующая фотография 1 / 7 Актеры Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварцнеггер, Брюс Уиллис, 1990 Фото: Kypros / Getty Images Брюс Уиллис, 1991 Фото: Dave Hogan / Getty Images Брюс Уиллис, 1994 Фото: Stephane Cardinale / Sygma / Getty Images Съемочная группа фильма «Криминальное чтиво», 1994 Фото: Eric Robert / Sygma / Sygma / Getty Images Деми Мур и Брюс Уиллис, 1995 Фото: Patrice PICOT / Gamma-Rapho / Getty Images Брюс Уиллис с женой актрисой Деми Мур и детьми, 2001 Фото: Ron Galella, Ltd. / Ron Galella Collection / Getty Images Брюс Уиллис со своей звездой на Аллее славы в Голливуде, 2002 Фото: Gregg DeGuire / WireImage

Шьямалан использует понятный драматургический рисунок — экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка,— но наполняет его совершенно нетипичным для жанра содержанием. Там, где классическая супергероика строится на внешнем конфликте и зрелищном преодолении угроз, Шьямалан уводит внимание внутрь — к травме, сомнению и поиску идентичности. Герои на экране переживают медленное, почти болезненное осознание собственной природы. Именно поэтому большинство магистральных сцен фильма лишены привычного пафоса.

Критики не раз отмечали, что ключевое преимущество «Неуязвимого» кроется в его приземленности: режиссер последовательно отказывается от гиперболизации, заставляя поверить в невозможное через бытовые, порой обыденные действия. В этом смысле фильм оказывается ближе к психологической драме, нежели к комиксу, исследует силу как бремя и ответственность, к которой персонаж Уиллиса оказывается попросту не готов. (Осторожно, далее будут спойлеры!)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Крепкий орешек», режиссер Джон МакТирнан, 1988 Фото: 20th Century Fox Film Corporation Кадр из фильма «Крепкий орешек», режиссер Джон МакТирнан, 1988 Фото: 20th Century Fox Film Corporation Кадр из фильма «Гудзонский ястреб», режиссер Майкл Леманн, 1991 Фото: Ace Bone, Silver Pictures, TriStar Pictures Кадр из фильма «Гудзонский ястреб», режиссер Майкл Леманн, 1991 Фото: Ace Bone, Silver Pictures, TriStar Pictures Кадр из фильма «Смерть ей к лицу», режиссер Роберт Земекис, 1992 Фото: Universal Pictures Кадр из фильма «Криминальное чтиво», режиссер Квентин Тарантино, 1994 Фото: Miramax Films Кадр из фильма «Криминальное чтиво», режиссер Квентин Тарантино, 1994 Фото: Miramax Films Кадр из фильма «12 обезьян», режиссер Терри Гиллиам, 1995 Фото: Atlas Entertainment, Classico, Universal Pictures Кадр из фильма «Пятый элемент», режиссер Люк Бессон, 1997 Фото: Gaumont Кадр из фильма «Армагеддон», режиссер Майкл Бэй, 1998 Фото: Jerry Bruckheimer Films, Touchstone Pictures, Valhalla Motion Pictures Кадр из фильма «Город грехов», режиссеры Роберт Родригес, Фрэнк Миллер, Квентин Тарантино, 2005 Фото: Dimension Films, Troublemaker Studios Кадр из фильма «Город грехов», режиссеры Роберт Родригес, Фрэнк Миллер, Квентин Тарантино, 2005 Фото: Dimension Films, Troublemaker Studios Кадр из фильма «Счастливое число Слевина», режиссер Пол Макгиган, 2006 Фото: Lucky Number Slevin Productions Inc., The Weinstein Company LLC Кадр из фильма «Шестое чувство», режиссер Найт Шьямалан, 2006 Фото: Barry Mendel Productions; Hollywood Pictures; Spyglass Entertainment Кадр из фильма «Королевство полной луны», режиссер Уэс Андерсон, 2012 Фото: American Empirical Pictures, Indian Paintbrush, Moonrise Кадр из фильма «Миссия ассасина», режиссер Джесси Атлас, 2023 Фото: Global Film Следующая фотография 1 / 16 Кадр из фильма «Крепкий орешек», режиссер Джон МакТирнан, 1988 Фото: 20th Century Fox Film Corporation Кадр из фильма «Крепкий орешек», режиссер Джон МакТирнан, 1988 Фото: 20th Century Fox Film Corporation Кадр из фильма «Гудзонский ястреб», режиссер Майкл Леманн, 1991 Фото: Ace Bone, Silver Pictures, TriStar Pictures Кадр из фильма «Гудзонский ястреб», режиссер Майкл Леманн, 1991 Фото: Ace Bone, Silver Pictures, TriStar Pictures Кадр из фильма «Смерть ей к лицу», режиссер Роберт Земекис, 1992 Фото: Universal Pictures Кадр из фильма «Криминальное чтиво», режиссер Квентин Тарантино, 1994 Фото: Miramax Films Кадр из фильма «Криминальное чтиво», режиссер Квентин Тарантино, 1994 Фото: Miramax Films Кадр из фильма «12 обезьян», режиссер Терри Гиллиам, 1995 Фото: Atlas Entertainment, Classico, Universal Pictures Кадр из фильма «Пятый элемент», режиссер Люк Бессон, 1997 Фото: Gaumont Кадр из фильма «Армагеддон», режиссер Майкл Бэй, 1998 Фото: Jerry Bruckheimer Films, Touchstone Pictures, Valhalla Motion Pictures Кадр из фильма «Город грехов», режиссеры Роберт Родригес, Фрэнк Миллер, Квентин Тарантино, 2005 Фото: Dimension Films, Troublemaker Studios Кадр из фильма «Город грехов», режиссеры Роберт Родригес, Фрэнк Миллер, Квентин Тарантино, 2005 Фото: Dimension Films, Troublemaker Studios Кадр из фильма «Счастливое число Слевина», режиссер Пол Макгиган, 2006 Фото: Lucky Number Slevin Productions Inc., The Weinstein Company LLC Кадр из фильма «Шестое чувство», режиссер Найт Шьямалан, 2006 Фото: Barry Mendel Productions; Hollywood Pictures; Spyglass Entertainment Кадр из фильма «Королевство полной луны», режиссер Уэс Андерсон, 2012 Фото: American Empirical Pictures, Indian Paintbrush, Moonrise Кадр из фильма «Миссия ассасина», режиссер Джесси Атлас, 2023 Фото: Global Film

Наконец, Шьямалан выстраивает почти философское противостояние между Дэвидом и Элайджей, превращая их борьбу в размышление о природе исключительности: может ли существовать сила без слабости и где проходит граница между предназначением и одержимостью? В этом дуализме кроется подлинная мощь «Неуязвимого» — он не дает однозначных ответов и оставляет зрителя в состоянии тревожного равновесия.

Увы, продолжение проекта и его превращение в идеологическую франшизу (картины «Сплит» и «Стекло»), которая заканчивается отнюдь не обязательной антрепризой, многими признано неудачным. Спорить с этим трудно. Но стоит пересмотреть классику.