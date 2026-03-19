Брюс неуязвимый

Почему стоит пересмотреть культовый фильм М. Найта Шьямалана

19 марта Брюс Уиллис отмечает 71-летие. По этому поводу вспоминаем теневой шедевр в его фильмографии, который обсуждают реже «Крепкого орешка», «Шестого чувства» или «Города грехов»,— картину «Неуязвимый», совершенно деконструирующую жанр супергероики.

Текст: Никита Прунков

Кадр из фильма «Неуязвимый», режиссер Найт Шьямалан, 2000

Как устроена лента Шьямалана

До «Неуязвимого» американский режиссер индийского происхождения М. Найт Шьямалан работал в разных жанрах. В кинематографическом дебюте он под наблюдением Харви Вайнштейна поставил сентиментальную комедию про поиски бога («Пробуждение»), после чего сразу же снял свой магнум опус — сенсационный триллер «Шестое чувство», открывший миру драматический талант Брюса Уиллиса. Примечательно же то, что после оглушительного успеха триллера с культовым твистом в финале — проект пробил отметку в $670 млн при бюджете в $40 млн — постановщик решил пойти по неочевидному пути, прикоснувшись к супергероике.

К 2000 году мир уже видел серии фильмов про Супермена и Бэтмена, однако массовой истерии по людям в обтягивающих трико еще не случилось. На повальное увлечение супергероями и в принципе становление жанра повлияла трагедия 11 сентября — тогда американское, да и не только, общество как никогда нуждалось в волшебной силе: в безусловном добре, способном защитить от зла, готового проникнуть в каждый дом. Что было дальше, вы знаете: Marvel и DC захватили массовые экраны, продвинув единственный необходимый для эскапистского приключения нарратив: добро непременно победит зло. И никак иначе.

Спустя почти пару десятилетий от лент в этом жанре устанет даже самый непритязательный кинолюбитель, а Тодд Филлипс предложит свой авторский взгляд, сняв «Джокера». Шьямалан же сделал это намного раньше — во многом он предвосхитил общую усталость от супергероев, представив миру не патетичное, переполненное морализаторством полотно о полубоге, а тонкую психологическую драму с неожиданной развязкой.

Главный герой «Неуязвимого» обычный охранник по имени Дэвид Данн (Брюс Уиллис) попадает в страшную аварию на сошедшем с рельсов поезде. Поразительным образом из более чем 100 пассажиров выживает только он. После того как о нем начинают писать СМИ, на Дэвида выходит некий Элайджа Прайс (Сэмюэл Л. Джексон) — фанат комиксов, страдающий несовершенным остеогенезом.

Кадр из фильма «Неуязвимый», режиссер Найт Шьямалан, 2000

В юности Прайса называли «стеклянным» из-за хрупкости костей. Повзрослев, он верит в теорию дуализма: эта навязчивая мысль и приводит его к Дэвиду Данну. Прайс считает, что Данн неуязвим, и всячески пытается убедить в этом его самого. Постепенно филадельфийский охранник осознает собственную мощь — сначала смело отжав 130 кг от груди, а затем остановив жуткое преступление в том числе с помощью телепатических способностей. На первый взгляд перед нами каноничный супергеройский блокбастер, но на деле — многослойное кино, собранное из, казалось бы, очень простых паттернов.

Почему нам пора пересмотреть «Неуязвимого»

Прежде всего стоит сказать, что картина Шьямалана только структурно напоминает классическое жанровое кино. Во-первых, «Неуязвимый» не лишен социальной проблематики: главный герой, несмотря на свою физическую неуязвимость (выносим за скобки его криптонит — гидрофобию), весьма неудачлив в личной жизни: он мало-мальски нормальный супруг, но не самый внимательный отец, который тонет в семейных конфликтах и даже оказывается на мушке у собственного сына. Тот, в попытках доказать отцу его мощь, умудряется прицелиться в него из револьвера.

История его нового знакомого Прайса синонимично сложная: подвергавшийся травле в детстве Элайджа нашел утешение в анимированной литературе и в итоге оказался одержим единственным — поиском своей противоположности.

Шьямалан использует понятный драматургический рисунок — экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка,— но наполняет его совершенно нетипичным для жанра содержанием. Там, где классическая супергероика строится на внешнем конфликте и зрелищном преодолении угроз, Шьямалан уводит внимание внутрь — к травме, сомнению и поиску идентичности. Герои на экране переживают медленное, почти болезненное осознание собственной природы. Именно поэтому большинство магистральных сцен фильма лишены привычного пафоса.

Критики не раз отмечали, что ключевое преимущество «Неуязвимого» кроется в его приземленности: режиссер последовательно отказывается от гиперболизации, заставляя поверить в невозможное через бытовые, порой обыденные действия. В этом смысле фильм оказывается ближе к психологической драме, нежели к комиксу, исследует силу как бремя и ответственность, к которой персонаж Уиллиса оказывается попросту не готов. (Осторожно, далее будут спойлеры!)

Наконец, Шьямалан выстраивает почти философское противостояние между Дэвидом и Элайджей, превращая их борьбу в размышление о природе исключительности: может ли существовать сила без слабости и где проходит граница между предназначением и одержимостью? В этом дуализме кроется подлинная мощь «Неуязвимого» — он не дает однозначных ответов и оставляет зрителя в состоянии тревожного равновесия.

Увы, продолжение проекта и его превращение в идеологическую франшизу (картины «Сплит» и «Стекло»), которая заканчивается отнюдь не обязательной антрепризой, многими признано неудачным. Спорить с этим трудно. Но стоит пересмотреть классику.

«Сам-то я вырос в Южном Джерси, так что всегда чувствовал много общего с простыми людьми»
Брюс Уиллис родился 19 марта 1955 года в ФРГ, где проходил военную службу его отец. Детство будущего актера прошло в Нью-Джерси. Он страдал от заикания, стеснялся этого и, чтобы побороть дефект, стал посещать школьный театральный кружок. Позже перебрался в Нью-Йорк, где нерегулярно участвовал в спектаклях. Работая барменом, он познакомился со специалистом по кастингу. Так Уиллис попал в Голливуд

«Каждый — неважно, сколько ему лет, — где-то внутри ощущает себя 24-летним»
В 1984 году Брюс Уиллис попал на пробы в пилотный выпуск сериала «Детективное агентство "Лунный свет"». Он настолько понравился продюсерам, что вместо эпизода ему предложили главную роль. Уже первые серии сделали актера популярным. Сериал был номинирован на 16 премий «Эмми», одну из которых (за лучшую мужскую роль) и получил начинающий актер. В 1987 году его пригласили в комедию «Заочное свидание»

«"Крепкий орешек" — один из моих самых любимых фильмов, хотя я чересчур много там сквернословлю»
В 1988 году на экраны вышла первая часть истории о полицейском Джоне Макклейне «Крепкий орешек», основанная на романе Родерика Торпа «Ничто не длится вечно». Брюс Уиллис стал востребованным актером, впоследствии были сняты три части продолжения фильма

«Раньше искусство имитировало жизнь. Сегодня жизнь все чаще имитирует искусство»
Уиллис с детства увлекался не только кино, но и музыкой. В какой-то момент он придумал себе альтер-эго — блюзового певца Бруно Радолини. В 1987 году вышел его альбом. С тех пор к Уиллису прикрепилось прозвище «Бруно»
«Не уверен, что мое мнение хоть чего-то стоит — ведь я актер. Почему вообще актеры считают, что их мнение что-то значит? Вы за последние полгода слышали от актеров хоть что-то толковое?»
В начале 1990-х карьера Уиллиса пошла на спад. Но былую популярность ему вернула роль в фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» (1994, кадр на фото)

«Мне не нравится, когда люди говорят: "Что, новое кино с Брюсом Уиллисом? Чувак опять собирается спасать мир?"»
В 1997 году на экраны вышел фильм режиссера Люка Бессона «Пятый элемент» (кадр на фото). Актер выступил в уже привычной для себя роли спасителя Вселенной. После премьеры фильма он впервые пообещал отказаться от амплуа героя. Это обещание он публично повторил еще как минимум дважды: в 2001 и 2013 годах

«Я впервые задумался о том, что смертен, когда родилась моя первая дочь»
На съемках сериала «Детективное агентство "Лунный свет"» Уиллис познакомился с актрисой Деми Мур (на фото справа). Через четыре месяца они поженились. Брак продлился 11 лет, у пары родились три дочери, которым дали необычные имена: Румер (в центре), Скаут (на руках у Уиллиса) и Талулла Бель. После развода с Мур Уиллис женился вновь — на модели Эмме Хеминг. В браке с ней он стал отцом еще двух дочерей

После выхода «Криминального чтива» все основные актеры фильма, кроме Уиллиса, были номинированы на «Оскар». Самые престижные награды были получены им за работы на телевидении: «Эмми» и «Золотой глобус» за «Детективное агентство "Лунный свет"» и еще одна «Эмми» – за гостевое появление в сериале «Друзья». Зато Уиллис — четырехкратный номинант на антипремию «Золотая малина». В 1992 году он получил ее как худший сценарист («Гудзонский ястреб»), а в 1999 году как худший актер, причем сразу за три фильма («Армагеддон» (кадр на фото), «Меркурий в опасности» и «Осада»)

«Каждый должен иметь право носить оружие. Если забрать оружие у законопослушных граждан, оно останется только у психов»
В начале своей карьеры Уиллис заслужил славу неуправляемого хулигана. Его часто выгоняли с вечеринок за непристойное поведение, а в 1987 году арестовали за нарушение общественного порядка. Актер исправился, по его собственным словам, после рождения первой дочери

«Господь — это снег вокруг, почки на деревьях, рождение ребенка. Вот каков мой Господь»
После очередного спада в карьере в 1999 году Уиллис снялся в мистической драме «Шестое чувство» (кадр на фото). Фильм, благосклонно воспринятый критиками и зрителями, принес Уиллису около $100 млн

«Я устал отвечать на вопросы о политике. Я просто хочу, чтобы в правительстве было меньше лишних людей... Но я аполитичен. Так это и запишите. И я не республиканец»
В 1996 году Брюс Уиллис, который до этого поддерживал всех кандидатов на пост президента США от республиканцев, отказался поддерживать Боба Доула в его борьбе с Биллом Клинтоном. Ранее Доул раскритиковал Деми Мур за роль в фильме «Стриптиз»
Брюс Уиллис и студенты Гарварда в совместной театральной постановке, 2002 год

Брюс Уиллис часто соглашался на съемки в рекламе. Например, в 2009 году компания Belvedere S.A. сделала его лицом водки Sobieski. Кроме того, он несколько лет рекламировал банк «Траст»

В 2003 году Брюс Уиллис хотел записаться в армию и отправиться в Ирак, но не позволил возраст. Периодически он посещал солдат и отправлял им продукты
«Выпадение волос, лысина — это способ Господа напомнить мне, что я человек, а не обезьяна»
В 2010 году на экраны вышел фильм о постаревших супергероях «РЭД». Главные роли в нем исполнили Джон Малкович и Брюс Уиллис. Фильм был восторженно принят зрителями, после чего последовало его продолжение – «РЭД-2»

«Кажется, в моей карьере наступил, наконец, долгожданный момент, когда мне уже не нужно изображать чувака, спасающего мир. До смерти надоело бегать перед камерой с пушкой в руке»
«Мне всегда казалось, что лучшее, что я сделаю в жизни, я сделаю между сорока и шестьюдесятью. Так вроде и вышло»

«Не слушайте того, кто скажет вам, что быть актером — тяжелая работа. Тяжелая работа — это вкалывать на фабрике 20 лет. Или ходить день за днем на работу, которую вы терпеть не можете»
30 марта 2022 года стало известно, что у Брюса Уиллиса диагностировали афазию — расстройство речи, из-за которого он больше не может сниматься в кино. «Мы всей семьей хотели сообщить замечательным поклонникам, что у нашего любимого Брюса появились некоторые проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз афазия, который влияет на его когнитивные способности. В результате этого Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила», — сообщила бывшая жена Брюса Уиллиса Деми Мур в соцсетях

