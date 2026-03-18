Каждому свой монастырь

Все заметные премьеры этой недели имеют солидную фестивальную предысторию — и меж тем очень расположены к самому широкому зрителю, несмотря на всю серьезность затронутых тем и мастерство исполнения. Искусство — в массы, деньги — в кассу.

Текст: Павел Пугачев

«Картины дружеских связей»

Режиссер Соня Райзман

Маша (Мария Карпова) хоронит кота, Таня (Соня Райзман) спешит на кастинг «Сказки о мертвой царевне», Рустам (Руслан Братов) пишет сценарий киноадаптации «Чиполлино», Данила (Игорь Царегородцев) записывает гневные голосовые продюсеру своего режиссерского дебюта, Илья (Искандер Шайхутдинов) подрабатывает курьером в свободное от театра время. Все они выпускники одного актерского курса в ГИТИСе — и этим вечером наконец соберутся вместе, дабы проводить их одногруппника Сашу (Александр Паль) в эмиграцию.

Обаятельный и талантливый режиссерский дебют актрисы Сони Райзман покорил фестиваль «Маяк», прихватив призы за режиссуру и женскую роль (Мария Карпова), а также восторженную критику. Как часто бывает в подобных случаях, есть подозрение, что громкость восторгов можно было слегка поубавить, но тем не менее не каждый день выходит оттепельное по духу и обманчиво легковесное кино о том, что помогает пережить самые суровые морозы. И нет, не об алкоголе речь.

«Частная жизнь»

Режиссер Ребекка Злотовски

Уже много лет живущая в Париже американка Лилиан Штайнер (Джоди Фостер) ведет частную психотерапевтическую практику и сталкивается с мрачным случаем: одна из ее пациенток, пропустив несколько приемов, выпивает залпом все расписанные на недели и месяцы пилюли и падает замертво. А что, если это было не самоубийство? Взяв в подмогу бывшего мужа (Даниэль Отёй), Лилиан начинает собственное расследование.

По синопсису, постеру и факту участия фильма в Канне может показаться, что нас ждет насупленный детективный триллер, но это гораздо более легкое развлечение. Француженка Ребекка Злотовски, известная прежде всего эротической комедией «Мое прекрасное лето с Софи» (2019), уходит здесь в отрыв с прекрасными артистами. Все отчаянно комикуют и импровизируют в кадре, а Фостер прекрасно говорит на французском (актриса изучает этот язык с детства) и смачно матерится на английском. Тот случай, когда лучше и правда найти сеанс с субтитрами.

«Остров»

Режиссер Павел Лунгин

В отдаленном северном монастыре истопником служит Анатолий (Петр Мамонов) — чудаковатый отшельник, грубящий прихожанам и пропускающий службы, но имеющий славу чудотворца. Как он попал в эти суровые края и за что не может простить себя?

«Остров» стал редким примером однозначного успеха арт-мейнстримного кино в России 2000-х: премьера на Венецианском кинофестивале, сборы $2,6 млн. при бюджете в $1,5 млн., шесть наград кинопремий «Ника» и «Золотой орел» (включая «Лучший фильм» и «Лучший режиссер»), любовь широкого зрителя. Меж тем вся критика и похвала картины свелись не к ее достоинствам или недостаткам, а к идеологическому и религиозному посылу. Приуроченный к 20-летию премьеры прокат — отличный повод посмотреть на это важное кино свежим взглядом.

«На цепи»

Режиссер Ян Комаса

По 19-летнему дебоширу Томми (Энсон Бун), что называется, тюрьма плачет. Приставания к прохожим, пьяные загулы, прием запрещенных субстанций — полный набор. После очередной бурной ночки он просыпается в подвале прикованным к цепи. Заботливая супружеская пара Крис (Стивен Грэм) и Кэтлин (Андреа Райзборо) всерьез взялись за перевоспитание хулигана. Вот только есть нюанс: они не его родители.

Лихой камерный триллер с комедийными и драматическими элементами способен шокировать неподготовленного зрителя. Но прийти к нему во всеоружии можно, посмотрев одну из предыдущих работ режиссера — драмеди «Тело Христово» (2019) о молодом уголовнике, успешно выдавшем себя за католического пастора. Тут все так же злобно, весело и душеспасительно. На фестивале в Торонто новая работа талантливого польского кинематографиста получила восторженную оценку.