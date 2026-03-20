12 друзей Оскара

Несмотря на всю турбулентность современной моды, с точки зрения красной дорожки «Оскар» в этот раз вышел скучным. Возможно, одним из самых скучных за последние годы. Впрочем, вероятно, именно из-за этой нестабильности все и боятся делать какие-то резкие движения — предлагать и надевать на главную красную дорожку в мире хоть что-то неординарное. Но выбрать дюжину вполне примечательных нарядов все-таки удалось.

Текст: Елена Стафьева

Джесси Бакли в Chanel. Не разделяя всеобщий энтузиазм по поводу Матье Блази и его нового Chanel, все-таки отметим его способность делать вполне конвенционально красивые, но не архаичные платья. И наряд, в котором вышла получать свой «Оскар» за лучшую женскую роль Джесси Бакли,— один из лучших таких образцов. Простой, но не самый банальный силуэт, эффектное и опять же не самое заезженное сочетание цветов, разве что алая драпировка несколько утяжеляет верх, но в то же время создает живой контраст. И в целом платье украшает свою хозяйку, что уже большое достижение. Вообще, там, где Блази способен удержаться от перьев (далеко не везде, см. Николь Кидман и Тейяну Тейлор на этом же «Оскаре» и его афтерпати), он делает вполне живые и свободные силуэты. Достаточно ли этого, чтобы сформировать новую идентичность знаменитейшему парижскому дому, другой вопрос — например, это платье вполне могло бы появиться где-нибудь еще, но на нынешнем «Оскаре» оно, безусловно, стало одним из самых запоминающихся.

Рената Реинсве в Louis Vuitton. Тот же красный цвет и простота, даже аскетичность делают это платье еще более заметным — оно вошло, кажется, во все подборки оскаровских нарядов. И это блестящий пример благородной простоты, которую так выразительно умеет представить на красной дорожке Николя Гескьер. Мы не раз видели, как среди полного угара — «голых платьев», перьев, каменьев, русалочьих хвостов — появляется кто-то в таком вот гескьеровском наряде и освещает все вокруг сиянием чистой простоты. А высокая, поджарая скандинавка Реинсве выглядит в таком, несмотря на всю простоту, довольно рискованном ассиметричном силуэте просто блестяще. И даже несколько старомодно подобранная тон в тон красная помада не портит впечатление.

Джо Элвин в Valentino. Одежда, которую делает в Valentino Алессандро Микеле, буквально создана для таких парней, как Джо,— немного богемных, немного рок-н-рольных, очень современных и очень британских. Не теряющих присущий этой британскости шик даже рядом с Тейлор Свифт. Что тут скажешь — с этими строгими плечами, идеальными лацканами, этой бриллиантовой брошью Chaumet на одном из них и полуразвязанной бабочкой, будто он только что вернулся с «Оскара» и наконец распустил ее узел, он выглядит абсолютно неотразимо.

Майкл Б. Джордан в Louis Vuitton. Идеальный наряд для того, чтобы подняться на сцену и получить главный мужской «Оскар». Вообще, идеальный наряд для серьезного мужчины, не желающего при этом выглядеть уныло. Максимально строгий френч с шелковыми брюками, чью шелковую фактуру повторяют листочка и рамки карманов френча и практически рокерская цепочка для карманных часов — виртуозный баланс стиля, который Николя Гескьер умеет выстроить мастерски. Когда захочет.

Педро Паскаль в Chanel. Совсем другой мужчина и совсем другой мужской стиль — стиль Chanel. Да-да, и, может быть, перед нами заявка на новый бизнес, а возможно, Блази просто повторяет Карла Лагерфельда, который на каждом показе выпускал на подиум несколько моделей-мужчин (но не одевал их на красные дорожки),— посмотрим, что из этого выйдет дальше. Педро Паскаль в этой вариации черных фрачных брюк и белой фрачной рубашки с огромным белым цветком из шелка и перьев на груди смотрится современным латинским героем, и, что немаловажно, наряд этот отлично соотносится с его образом и в жизни, и на сцене. И выглядит куда больше Chanel, чем все женские платья Блази на этом «Оскаре».

Энн Хэтауэй в Valentino. Из всей блестящей кутюрной коллекции Valentino стилисты Энн Хэтауэй выбрали самый непростой для представления наряд. Учитывая ее яркий типаж и крупные черты лица, эти большие белые цветы на черном жаккарде смотрятся на ней довольно противоречиво. Но мы так любим Алессандро Микеле и эту его коллекцию, что решили отметить наряд Энн за смелость и самоиронию в их общем выходе на сцену с Анной Винтур, где Энн спрашивает, имитируя свою героиню из «Дьявол носит Prada»: «Анна, что вы думаете про мой лук?» Немного остроумного кэмпа еще никому не помешало.

Деми Мур в Gucci. И, кстати, о кэмпе и иронии: Демне и Деми хватило последней, чтобы полностью отдаться первому. Это платье — бескомпромиссная в своей буквальности реализация давно затертой метафоры кэмпа, примененной Сюзен Зонтаг,— той самой, про женщину в миллионах перьев. Но вместо обычного на этом месте месива из перьев Демна создал для Деми буквально костюм готической вороны, идеально подчеркивающий все достижения современной косметологии и фармакологии, ею на себе испытанные. В общем, наш приз за смелость уходит Демне & Деми.

Феликс Каммерер в Saint Laurent. Коричневый цвет, довольно непростой для вечернего выхода, вдруг оказался популярен у мужчин на этом «Оскаре». И лучше всего с ним справились австриец Феликс Каммерер и художественный директор SL Энтони Вакарелло. Силуэт и стиль 1980-х, два контрастных оттенка коричневого и два разных вида шелка — по-английски это называется edgy, то есть «смело». Чтобы не выглядеть в этом как жиголо из голливудских комедий 1980-х, а, напротив, смотреться supercool, нужно иметь внешность Каммерера — что-то среднее между развращенным юношей и секс-маньяком, этакая лайт-версия молодого Клауса Кински. Идеальная и для «Франкенштейна» Гильермо дель Торо, в котором он сыграл, и для стиля нынешнего Saint Laurent.

Алана Хаим в Louis Vuitton. Еще одно уникальное умение Николя Гескьера — делать вот такие странные платья, про которые с ходу непонятно, это провал или наоборот. Мы считаем, что наоборот: на фоне всего уныния нынешнего «Оскара» лук Аланы Хаим выглядел оригинальным и запоминающимся. И что важно, этот строгий футуристический минимализм отлично гармонирует с ее оригинальной и запоминающейся внешностью.

Ава Дюверней в Louis Vuitton. Все уже поняли, что Николя Гескьер — главный герой этого обзора. Гескьер, который в доме Louis Vuitton давно ушел в тень и появляется из нее только три раза в год во время показов. Который превратил свои подиумные коллекции в чистый эксперимент с формой. Но, работая для красных дорожек, он проявляет невероятную тонкость, изобретательность и человечность. Так, это платье с эксцентричным бантом замечательно уравновешивает стать Авы Дюверней, и выглядит она в нем уверенно и довольно. Ну а Гескьер в очередной раз напоминает нам, кто здесь настоящий мастер.

Эдриен Броуди в Gucci. Всегдашний герой рейтингов самых модных и самых хорошо одетых на красных дорожках, Броуди не будет обойден нашим вниманием и в этот раз. Этот total black look Демны со всеми своими отсылками к идеальным смокингам Тома Форда и фордовскому лощеному Gucci нуждался именно в Броуди с его угловатостью, костлявостью и кривоносостью. Только такая внешность и способна была превратить его в fashion statement. Помогла и огромная брошь иррегулярной формы с бриллиантами и сапфиром Elsa Jin Studio, отлично гармонирующая с его кривым носом.

Сигурни Уивер в Valentino. Как одеться на «Оскар», если вы не молоды, не худы, не модны, но не хотите идти в каком-нибудь бабушкином наряде, подходящем вашим летам и статусу? Обратиться к Алессандро Микеле! Он сошьет вам бабушкин наряд в стиле ранних 1980-х, времени вашей молодости, так, как умеет только он один: с любовью и к этому времени, и к миру голливудского шика, и к стареющим кинозвездам. И в нем вы будете уверены в себе. Вероятно, так рассудила Сигурни Уивер, выбирая, в чем пойти на «Оскар». И не прогадала — в этом платье в пол из телесного шелка, расшитого золотым стеклярусом и бусинами, с богатой отделкой манжетов и ворота цвета темного серебра она выглядела настоящей королевой.

