«Спасителя» Эль Греко нашли под нарисованной на нем подделкой

Ватикан показал ранее неизвестную картину «Спаситель» испанского художника Эль Греко. Реставраторы нашли оригинал XVI века после того, как смыли нарисованную поверх него неизвестным автором подделку.

Будучи уже зарисованным, «Спаситель» сменил несколько владельцев. В XX веке картина принадлежала профессору эстетики Мадридского университета Хосе Марии Санчесу де Муниаину Хилю. В 1967 году он подарил картину папе Павлу VI, и она многие десятилетия висела в Зале послов в Апостольском дворце в Ватикане. Все эти годы картина не была на реставрации и не обследовалась учеными, и недавно в ходе обычного осмотра на ней обнаружили повреждения, связанные с неправильным хранением. Когда реставраторы взглянули на картину внимательнее, они обнаружили, что она скрывает оригинал кисти Эль Греко.

Вновь обретенный шедевр можно увидеть на выставке «Эль Греко в зеркале: диалог двух картин», которая открылась в Папском дворце Кастель-Гандольфо 14 марта.

Алена Миклашевская