Ультразвук спасет ежей из-под колес автомобилей

Исследователи из Оксфордского университета обнаружили , что ежи способны слышать ультразвук. Открытие позволит создать отпугиватели, которые будут уводить животных с проезжей части, не причиняя беспокойства людям.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В ходе эксперимента биологи проверили слух у 20 ежей из датских центров спасения. С помощью электродов, фиксирующих реакцию мозга, они установили, что животные воспринимают звуки в диапазоне до 85 кГц, тогда как верхний порог человеческого слуха — 20 кГц. Компьютерная томография показала, что строение уха ежа позволяет проводить высокочастотные колебания, подобно тому как это происходит у летучих мышей.

Европейский еж занесен в Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения. До трети особей в локальных популяциях гибнут под колесами машин. По словам автора исследования, следующим шагом станет поиск партнеров в автопромышленности для разработки звуковых устройств. Ученым предстоит выяснить, какой именно сигнал — постоянный или пульсирующий звук — лучше отпугивает зверьков.

Милена Двойченкова