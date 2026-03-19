Москвичам предложили ориентироваться по звездам

В Московском физико-техническом институте (МФТИ) рассказали , как определить стороны света в центре столицы при помощи небесных светил. Эксперты вуза отметили, что днем самым надежным ориентиром остается Солнце: оно встает на востоке, а садится на западе. Летом в полдень светило укажет примерное направление на юг, а зимой — на север.

Для ориентирования ночью эксперты порекомендовали использовать Полярную звезду, которая всегда указывает на север. Несмотря на расхожее мнение, этот объект не самый яркий на небосклоне — и в условиях городской засветки его трудно разглядеть сразу. Найти направление поможет скопление Большой Ковш (часть созвездия Большой Медведицы). «Мысленно проведите линию через две крайние звезды — "стенки" Ковша (Дубхе и Мерак) — и продолжите ее вверх на пять таких же отрезков. Тогда вы упретесь в тусклую звезду в Малой Медведице. Это и есть Полярная звезда»,— объяснили в пресс-службе МФТИ.

В центре Москвы с 3 марта наблюдаются перебои с мобильным интернетом, что привело к спросу на альтернативные способы связи и ориентирования. В период с 6 по 10 марта продажи бумажных карт в сети «Читай-город» выросли на 48%: горожане активно покупали атласы Москвы и схемы метро.

Милена Двойченкова