Редкий этюд Ганса фон Кульмбаха выставят на продажу

Недавно обнаруженный редкий этюд Ганса фон Кульмбаха, немецкого художника и представителя Северного Возрождения, выставят на аукцион в Париже. Небольшое изображение (14,4 см на 10,5 см) женской головы на пергаменте оценивается в €200–300 тыс.

Ганс фон Кульмбах (1476–1522), уроженец Баварии, был современником и одним из самых известных последователей Альбрехта Дюрера, в мастерской которого учился и работал несколько лет. Он создавал не только картины и гравюры на дереве, но и основы для витражей. Например, по его рисункам сделаны витражи в нескольких храмах в Нюрнберге, включая церковь Святого Зебальда. Как полагают исследователи, найденный недавно этюд женской головы мог быть образцом для витража с изображением Девы Марии и Младенца. Этюд признан редким шедевром, частью германской художественной традиции и наследия Альбрехта Дюрера.

Аукцион Giquello пройдет 31 марта на площадке Hotel Drouot в Париже.

Алена Миклашевская