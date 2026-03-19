Томас Шелби поместился в игольном ушке

Британский мастер миниатюр Уиллард Уиган создал очередной шедевр: он уместил в игольном ушке скульптуру главного героя сериала «Острые козырьки», Томаса Шелби, верхом на коне.

Скульптор посвятил работу людям графства Уэст-Мидлендс, то есть тех мест, где происходят события «Острых козырьков». По словам господина Уигана, для раскрашивания фигуры Шелби ему пришлось вместо кисточки воспользоваться собственной ресницей, настолько крошечная фигурка уместилась в игольном ушке.

Новую миниатюру, а также 19 других можно увидеть на выставке в английском Хейлсоуэне. Выручку от продаж билетов на выставку перечислят приюту для собак.

Уиллард Уиган неоднократно устанавливал рекорды по размеру миниатюр. В 2013 году он сделал мотоцикл из золота, который уместился в человеческом волосе. А в 2017 году он был включен в Книгу рекордов Гиннесса за самую крошечную миниатюру 0,078 на 0,053 мм — изображение человеческого зародыша.

Алена Миклашевская