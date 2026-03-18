Финская пара выиграла соревнования по переносу жен в Великобритании

В графстве Суррей прошли ежегодные соревнования по переносу жен, в которых победил финский дуэт Теему Тувинена и Ятты Лейнонен. Паре потребовалась 1 минута и 45 секунд, чтобы преодолеть дистанцию. Главным призом стала бочка местного эля.

Участниками забега стали около 20 пар, которым предстояло преодолеть 380-метровую трассу в городе Доркинг: взбежать вверх по пологому склону холма и спуститься обратно. На пути им встречались невысокие ряды тюков сена, а также в качестве дополнительного испытания организаторы выливали на бегунов воду из ведер. Второе место заняла британская пара, отставшая от победителей всего на четыре секунды. Супруги получили право представлять Великобританию на чемпионате мира, который состоится в Финляндии в июле.

Согласно правилам, нести можно не только супругу, но и любого человека старше 18 лет и весом более 50 кг. Если партнер весит меньше, ему необходимо надеть рюкзак для добора веса. Способ переноски пары выбирают самостоятельно, однако большинство отдает предпочтение так называемому «эстонскому хвату»: «жена» висит вниз головой на спине «мужа», обхватив его ногами за шею.

История состязаний восходит к финской легенде XIX века о банде грабителей, которая похищала женщин из деревень. Впервые соревнования прошли в городе Сонкаярви в 1995 году.

Милена Двойченкова