Дизайнеры переосмыслили образ скворечника для выставки в Брюсселе

Более 80 дизайнеров со всего мира представили идеи скворечников на выставке Home Sweet Home, которая проходит в столице Бельгии в рамках экспозиции MAD Brussels до конца апреля. Авторы переосмыслили идею дома, отталкиваясь от образа птичьего жилища, и его значение в жизни каждого человека.

Скворечник из смолы от Сабин Марселис

Фото: @sabine_marcelis Скворечник из смолы от Сабин Марселис

По словам художественного директора MAD Brussels Дитера ван ден Сторма, «такой маленький предмет, как птичье гнездо, может навеять мысли о целом мире». «Оно одновременно и хрупкое, и прочное, как и идея самого жилища человека»,— отметил эксперт. Среди экспонатов представлены работы известных дизайнеров и дизайнерских бюро, включая Сабин Марселис, Квангхо Ли, Макса Лэмба, Wang & Soderstrom и других.

Многие модели скворечников отражают известный стиль своих создателей, многие — учитывают экологические требования. Так, кто-то сделал птичий домик в виде дворца, кто-то из дутого стекла, кто-то из пряжи, кто-то из ткани. Но у всех скворечников, даже изготовленных из дерева, форма настолько непривычная на вид, что не сразу можно догадаться о назначении предмета.

Алена Миклашевская