Принц Уильям опубликовал редкую фотографию с принцессой Дианой

Принц Уильям поделился фотографией, где изображен сам в двухлетнем возрасте со своей мамой, принцессой Дианой. Снимок был сделан в 1984 году.

Этой прежде не публиковавшейся фотографией из семейного архива принц поздравил всех с Днем матери, который отмечался в Великобритании 15 марта. Подпись под фотографией гласит: «Я помню мою маму сегодня и всегда. Мои мысли с теми, кто сегодня вспоминает кого-то, кого любит. Счастливого Дня матери». Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в 1997 году, когда ей было 36 лет.

Британская королевская семья также разместила поздравления ко Дню матери. «Желаем всем Мамам по всему миру и тем, кто сегодня скучает по своим Мамочкам, тихого и спокойного Дня матери». К поздравлению приложены несколько фотографий, в том числе сделанный в 1953 году в Шотландии черно-белый снимок королевы Елизаветы II с детьми — принцем Чарльзом и принцессой Анной,— а также c корги по кличке Сью.

