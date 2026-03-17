Пианино Джона Леннона продали за рекордные $3,3 млн

На аукционе Christie’s в Нью-Йорке за $3,3 млн с молотка ушло пианино, за которым Джон Леннон сочинил некоторые из хитов The Beatles. Это рекордная цена для памятных предметов, связанных с историей Ливерпульской четверки.

Именно на этом инструменте Джон Леннон подобрал мелодии для таких песен, как «Lucy In The Sky With Diamonds», «A Day In The Life» и «Being For The Benefit Of Mr. Kite!», которые вошли в восьмой студийный альбом «Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band» 1967 года. Пианино находилось в коллекции американского бизнесмена и владельца команды НФЛ «Индианаполис Колтс» Стивена Ирсея. Изначальная оценка инструмента составила $400–600 тыс.

На этом же аукционе за $2,4 млн продали первую барабанную установку фирмы Ludwig, принадлежавшую Ринго Старру. Ударник The Beatles играл на ней в период с мая 1963 года по февраль 1964-го как на живых выступлениях, так и в студиях.

Алена Миклашевская