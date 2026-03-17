Моррисси отменил концерт в Валенсии, потому что «не выспался»

Экс-лидер британской группы The Smiths Моррисси, который сейчас совершает мировое турне с новым альбомом «Make-Up Is A Lie», отменил концерт в Валенсии. Объяснение было неожиданным: исполнитель не выспался из-за сильного шума в городе и «ужасного отеля».

Администраторы Моррисси написали, что он «приехал в отель в Валенсии поздно вечером», а до этого два дня был в пути, «но спать ночью или хотя бы отдохнуть было просто невозможно из-за шума фестиваля/ техно музыки/ громких объявлений». Имелся в виду ежегодный праздник огня «Фальяс» в Валенсии, во время которого взрывают петарды, по улицам движутся фигуры из папье-маше, гремит музыка. Как заявили представители исполнителя, из-за шума «Моррисси впал в кататоническое состояние». Кроме того, отель в Валенсии он назвал «неописуемым адом», после которого приходить в себя «придется целый год».

Это не первая подобная отмена в карьере Моррисси, и не первая в Валенсии. В 2004 году не состоялось его выступление на фестивале неподалеку от города, что он объяснил «техническими проблемами с частным самолетом». Среди других причин в разные годы были «крайне оскорбительные выкрики» из зала и подача мясных блюд во время его выступления (Моррисси — убежденный вегетарианец).

Сайт We Heart Music подсчитал, что за свою карьеру Моррисси отменил более 400 концертов, в том числе практически половину из последних 100.

Алена Миклашевская