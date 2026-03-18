Пэрис Хилтон создала фонд помощи женщинам-предпринимателям

Пэрис Хилтон объявила о запуске программы, которая поддержит владелиц малого бизнеса, пострадавших от стихийных бедствий. Инициатива расширит благотворительное направление, которое звезда запустила после пожаров в Лос-Анджелесе в 2025 году, где и сама потеряла дом.

На создание фонда Back in Business Recovery Fund компания Хилтон выделила $350 тыс., цель — собрать не менее $1 млн к концу марта. Партнерами выступили структура 11:11 Media Impact и GoFundMe.org. «Бизнес, которым владеют женщины,— основа многих сообществ. Я хочу поддержать их и изменить их жизнь к лучшему»,— пояснила звезда.

Ранее в рамках помощи бизнесу, который пострадал от пожаров, организация уже выделила более $1 млн десяткам предприятий, принадлежащим женщинам. Средства помогли владелицам пекарен, книжных магазинов и салонов покрыть аренду, выплатить зарплаты и заменить оборудование.

Новый фонд будет распределять гранты через сеть женских бизнес-центров — в США действует 152 таких организации, которые помогают предпринимательницам с обучением и консультациями. В стране работает 14,5 млн предприятий, принадлежащих женщинам,— это 39% от общего числа.

