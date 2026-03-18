Крупнейшие картины Рубенса в Лондоне снова открыты для публики

Монументальная роспись потолка работы Питера Пауля Рубенса вновь станет доступна для посетителей в центре Лондона. Банкетинг-хаус на улице Уайтхолл откроется в августе 2026 года после двухлетней реконструкции и консервации.

Главный зал Банкетинг-хауса с работами Питера Пауля Рубенса.

Фото: Peter Macdiarmid PKM / MD / AA / Reuters Главный зал Банкетинг-хауса с работами Питера Пауля Рубенса.

Фото: Peter Macdiarmid PKM / MD / AA / Reuters

Специалисты провели стабилизацию исторической штукатурки и настенной росписи в зале Вулси. В памятнике палладианской архитектуры модернизировали инженерные системы, улучшили климат-контроль, настелили новый пол из английского дуба, а также установили лифт: теперь посетители на инвалидных колясках смогут беспрепятственно подняться к знаменитому потолку.

Роспись Банкетинг-хауса остается крупнейшей сохранившейся работой фламандского мастера, которая до сих пор находится на своем первоначальном месте. Девять монументальных картин, посвященных династии Стюартов, заказал король Карл I в 1629 году. Центральные сцены изображают «Объединение корон», «Апофеоз Якова I» и «Мирное правление Якова I». За свою работу художник получил £3 тыс., что эквивалентно современным £218 тыс., и золотую цепь.

Милена Двойченкова