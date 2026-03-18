Древнеегипетские художники пользовались замазкой для исправления ошибок

Сотрудники Музея Фицуильяма в Кембридже обнаружили , что ремесленники Древнего Египта исправляли ошибки в рисунках с помощью специальной белой жидкости, которая напоминает сегодняшний канцелярский корректор — или «замазку». Находка была сделана во время подготовки экспонатов к выставке «Сделано в Древнем Египте».

Внимание ученых привлек фрагмент «Книги мертвых» возрастом около 3,3 тыс. лет, созданный для гробницы царского писца. На свитке изображен бог Упуаут в виде шакала, контур которого был изменен с помощью густой белой краски, чтобы сделать животное визуально стройнее. Куратор выставки Хелен Страдвик отметила, что создается впечатление, будто автору рисунка указали на ошибку в пропорциях и попросили исправить ее.

С помощью инфракрасной съемки и трехмерного цифрового микроскопа исследователи определили состав древнего корректора: художник использовал смесь минералов кальцита и хантита. Под микроскопом также заметили вкрапления желтого пигмента. Вероятно, его добавили, чтобы исправленный участок гармонировал со светлым папирусом.

Ранее ученые находили следы подобной жидкости на других древнеегипетских артефактах, но не обращали на них должного внимания. Папирус с исправлениями был найден археологом Флиндерсом Питри в 1922 году и сейчас представлен на выставке в Кембридже, которая работает до 12 апреля.

Милена Двойченкова