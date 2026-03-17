Британские музеи обвинены в неуважении к тысячам умерших

Более 263 тыс. человеческих останков, которые находятся в музеях Великобритании, стали предметом спора из-за их происхождения и условий хранения. Парламентарии и археологи заявили, что многие экспонаты, вывезенные в колониальный период, содержатся без должного уважения к культуре умерших.

Расследование, проведенное The Guardian, показало, что в музеях Великобритании хранятся сотни тысяч человеческих останков со всего мира, в том числе целые скелеты, мумии, черепа, кости, кожа, зубы, ногти, скальпы и волосы. Происхождение как минимум 37 тыс. экспонатов связано с другими странами, среди которых есть бывшие колонии. Крупнейшим хранителем таких предметов остается Музей естественной истории в Лондоне, а в Кембриджском университете находится самое большое собрание останков африканского происхождения.

Эксперты отмечают, что многие тела были вывезены с кладбищ и полей сражений колониальными чиновниками в качестве трофеев или для исследований в области евгеники. Ситуацию усугубляет плохой учет: лишь 100 из 241 организации смогли предоставить точные данные, а некоторые хранят останки в коробках, не зная их точного числа и происхождения.

Парламентарии призвали Министерство культуры создать национальный реестр человеческих останков и разработать обязательные руководящие принципы для их возвращения странам происхождения. В Музее естественной истории заверили, что не отказываются от репатриации при установлении связи с общинами.

