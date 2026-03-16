В Екатеринбурге открылась первая ретроспективная выставка Аркадия Петрова

В центре «Эрмитаж-Урал» (площадка Екатеринбургского музея изобразительных искусств) открылась первая на Урале ретроспективная персональная выставка Аркадия Петрова, которого называют одним из неординарных представителей поколения семидесятников.

На выставке «Рожденный в СССР» представили 128 скульптурных и живописных работ Петрова, начиная с произведений 1970-х годов и заканчивая современными. Проект реализован вместе с московской галереей pop/off/art.

Выставочное пространство разделили на восемь тематических зон. В разное время Аркадий Петров изображал схожие сюжеты, которые посвящены образу женщины, теме любви, фигурам шахтеров, памяти о советском времени и направлению соц-арта (отечественной версии поп-арта), бытовому китчу и религии. Одно из частых лиц на его картинах — Алла Пугачева. В экспозиции можно узнать певицу на холстах «Звезда Алла Пугачева» (1987), «Алла Пугачева и Аркадий Петров» и «Алла Пугачева» (1981).

Посетить выставку можно до 31 мая.

Аркадий Петров родился в 1937 году в поселке шахты «Комсомолец» в Горловке Донецкой области. В 1957 году он переехал в Москву и поступил в Московское художественное училище «Памяти 1905 года» (1959–1963). Позже учился в Московском государственном художественном институте имени Сурикова в мастерской В.Г. Цыплакова (1963–1969). Близко общался с художниками соц-арта Ростиславом Лебедевым и Борисом Орловым. Во время перестройки Аркадий Петров получил известность благодаря участию в выставках, связанных с фильмом «Асса» (1987), и первом советском аукционе Sotheby’s (1988).

София Паникова, Екатеринбург