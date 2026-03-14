Речной плод
В Самаре после реконструкции открылась галерея «Виктория»
В обновленном пространстве показывают сразу три проекта — выставку «Самое красивое место, где я когда-либо был» с работами Андреаса Гурски, Питера Дойга, Такаси Мураками, Вольфганга Тильманса, Эрика Булатова, AES+F и других, арт-объект художника Игоря Самолёта «Солнышко» и первую инсталляцию из экспериментального цикла арт-практик молодых художников из городов России «Заговор тополей». Впрочем, воспринимать все это раздельно совершенно невозможно — все показываемое и рассказываемое перетекает одно в другое, как красоты по волжским берегам. И выплескивается на крышу, чтобы воссоединиться с пространством великой реки.
Концепция «От реки к реке» и стала основой проекта реконструкции,— рассказывали на открытии отвечавший за облик здания звезда современной самарской архитектуры Константин Африкантов из бюро «РБТЫ» и Рената Насибуллина, сооснователь link.bureau, разрабатывавшего решения интерьеров.
Галерея «Виктория» основана в 2005 году Леонидом Михельсоном. Это его первый меценатский проект в сфере культуры. За 20 лет площадка организовала около 200 выставок российских и зарубежных художников.
Потому и множество прозрачных стен с видами на воду, и перетекающие с уровня на уровень, словно водоросли, деревянные перила лестниц. Галерея расширилась в два раза — с 600 до 1200 кв. м, за счет пространств, которые раньше занимал банк-арендатор на первом этаже здания,— и обрела открытую выставочную площадку на крыше с видом все на ту же воду и на соседние постройки разной давности — в Самаре они часто не просто соседствуют, но живут какой-то совместной, почти коммунальной жизнью.
Темой первой большой экспозиции в «Виктории» стало «Самое красивое место, где я когда-либо был» — по названию работы Вольфганга Тильманса 2002 года. У Эрика Булатова и Дуни Захаровой — это место у воды и в воде, у Александра Виноградова и Владимира Дубосарского — глубже, под водой, у Андреаса Гурски — наоборот, на высоте, в горах, на маршруте Tour de France, у Питера Дойга — где-то посреди леса, как и у Валентины Кропивницкой с ее мифическими чащами, у Валерия Кошлякова — где-то на просторах европейской урбанистики. Александр Гронский находит такие места посреди индустриальных российских пейзажей, у Адипа Дутты они превращаются во времена, у Такаси Мураками ведут к размышлениям о вечности. А у AES+F с их фарфоровой серией «Mare Mediterraneum» и вовсе отражают нравы.
Особая гордость куратора выставки, а теперь еще и генерального директора галереи «Виктория» Сергея Баландина — его предшественница Людмила Патрати переместилась на почетную должность президента — это, конечно, работа уроженца Самарской области Евгения Музалевского. Впрочем, кажется, что все происходящее сейчас, в начале третьего десятилетия существования «Виктории», с ней и в ней — гордость и победа всех виновных и повод для радости почти непричастных. Горожане, проходя мимо светящегося в сумраке насквозь прозрачного здания, замедляют шаг и с интересом заглядывают внутрь.
Кстати, приблизить кого-то из непричастных к искусству в галерее рассчитывают не только показывая, что там внутри интересного, но и открывая пространства для творчества: мастерские шелкографии и пластических искусств. Ну и, конечно, предусмотрены места для тех, кому сейчас выпала пора счастливого детства,— игровые зоны под мастер-классы, где может собственных арт-победителей самарская земля рождать.
Между мастерскими в тишине и полумраке, в недрах галереи, будто ближе к ее сердцу, показывают первую часть из экспериментального цикла арт-практик молодых художников из городов России «Заговор тополей». Жизнь деревьев после жизни. Корни прошлого как намек на шанс в будущем. Земной, подземный и надземный этапы жизни растений, малоподвижных в пространстве, но летящих сквозь время. Идея работ выросла из истории с четырьмя тополями, которые до недавнего времени росли возле галереи. Но по решению коммунальных служб и с применением современной техники от них остался только один.
«Пощадите тополя,
Хоть вы и лопаты, и Обнимите вы меня
Телами патлатыми» — это из песни группы «Хадн дадн», которая приехала на открытие «Виктории» в Самару из Москвы.
Планируя открытие галереи в первых числах марта, организаторы наверняка рассчитывали поймать если не цветение тополей, то хотя бы первые моменты весеннего пробуждения. Но у природы были другие планы — показать все агрегатные состояния воды. Потому встречала Самара гостей снегом и метелью, потом растопила лед в своем сердце и потекла ручьями по улицам, наполнив воздух промозглой влагой. И гостям вернисажа в галерее предстояло выйти на этот самый воздух — чтобы оценить работу художника Игоря Самолёта «Солнышко» на открытой площадке на крыше.
Ответом погоде стали пледы с победной буквой В. В партнерстве с метеоусловиями заработала и сама скульптура — с ее отверстиями для воздушных потоков. Как они несутся насквозь, можно было ощутить кожей. Так что вполне уместно было подпевать все тем же «Хадн дадн»: «По моему хотенью я отдаюсь мгновенью» — с видом на закат над еще белой подо льдом Волгой с крыши «Виктории».