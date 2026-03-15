Десятки музеев Судана разграбили за время войны

Национальный музей Судана лишился большей части коллекции после масштабных разграблений, вызванных гражданской войной. Учреждение, в фондах которого насчитывалось более 150 тыс. артефактов — от каменного века до исламской эпохи,— сейчас практически опустело.

Фото: El Tayeb Siddig / Reuters

Выставочные залы и хранилища систематически разграбляли с апреля 2023 по начало 2024 года, когда столица страны, Хартум, была под властью военизированных формирований «Силы быстрого реагирования». Похищены золото и драгоценности, принадлежавшие правителям царства Куш и Мероитского царства. Только из постоянной экспозиции вывезли около 8 тыс. предметов. Удалось вернуть лишь 570 экспонатов.

Власти Судана оценили предварительный ущерб культурному сектору в $110 млн. Помимо Национального музея разрушены или разграблены не менее 20 учреждений, включая Республиканский дворец и Музей дворца султана Али Динара в Эль-Фашире. Полностью уничтожены музеи в Ньяле, Эль-Генейне и Вад-Медани. Для поиска похищенных ценностей Судан назначил награду за информацию и призывает к широкому международному сотрудничеству.

С весны 2023 года в Судане продолжается новый этап гражданской войны — между СБР и официальными властями. По данным ООН, за это время погибли более 40 тыс. человек, еще 14 млн покинули свои дома.

Милена Двойченкова