У «Оземпика» нашли неочевидные плюсы

Коллектив ученых из американского Сент-Луиса доказал , что популярные инъекционные препараты для снижения веса, такие как «Оземпик» и «Мунджаро», могут быть полезны в борьбе с зависимостями. Лекарства имитируют действие гормона ГПП-1, который регулирует уровень сахара в крови и аппетит, и снижают тягу не только к еде, но и к алкоголю, табаку и наркотикам. Специалисты объясняют такой эффект действием на системы вознаграждения в головном мозге, которое создает чувство сытости и снижает тягу к психоактивным веществам.

Масштабное исследование, опубликованное в British Medical Journal (BMJ), охватило более 600 тыс. жителей США с диабетом второго типа, за которыми ученые наблюдали на протяжении трех лет. У пациентов без истории зависимостей риск их развития снизился в среднем на 14–25% по сравнению с принимавшими другие лекарства от диабета. Кроме того, у тех, кто страдал от наркотической зависимости, прием препаратов для похудения снизил риск передозировки на 39%, а риск смерти — на 50%.

