Древние орнаменты и золотые украшения: что нашли в панамской гробнице

Археологи обнаружили в центральной Панаме древнюю гробницу с богатым погребальным инвентарем и останками людей, которые, предположительно, были принесены в жертву. Захоронение, датируемое примерно 750 годом н. э., находится в археологическом парке Эль-Каньо.

В центре погребальной камеры, которую назвали «Гробница-3», исследователи нашли скелет высокопоставленного лица. Он был окружен золотыми изделиями: массивными нагрудными пластинами, серьгами и браслетами. Особое внимание ученых привлекли орнаменты, где изображены зубы крокодила и крылья летучих мышей — символы древних обществ этого региона. Рядом с центральным захоронением нашли керамические сосуды с традиционными узорами VIII–XI веков и останки других людей. Как пояснили в Фонде Эль-Каньо, они, вероятно, были убиты, чтобы после сопровождать правителя в загробной жизни.

Эль-Каньо представляет собой некрополь культуры Гран-Кокле, которая процветала в этом районе благодаря четкой иерархии власти и сложной организации общества. Раскопки на этом месте ведут уже около 20 лет, и обнаруженная гробница стала десятой в череде аналогичных захоронений. Повторяющийся характер погребений знати указывает на то, что Эль-Каньо служило кладбищем для видных членов общины, которые сохраняли свой высокий статус и после смерти.

