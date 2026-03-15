Британцы придумали, как отличать реальных писателей от ИИ

Объединение писателей, иллюстраторов и переводчиков Великобритании (SoA) представило логотип Human Authored. Он позволит читателям распознавать книги, написанные людьми, на фоне растущего числа изданий, созданных с помощью искусственного интеллекта.

Новая инициатива, анонсированная писательницей Трейси Шевалье на Лондонской книжной ярмарке, позволяет авторам регистрировать свои произведения и размещать соответствующий значок на задней обложке. Как отмечают в SoA, из-за отсутствия государственных требований к маркировке контента, сгенерированного нейросетями, читателям сложнее отличать человеческий труд от машинной генерации. Тем более что модели ИИ обучаются на защищенных авторским правом работах, чьи авторы не дали на это разрешения и не получили никаких выплат.

Инициативу уже поддержали известные литераторы. Запуск маркировки совпал с акцией «Не крадите эту книгу», в которой приняли участие тысячи авторов, включая Кадзуо Исигуро и Алана Мура. На ярмарке продают «пустую» книгу, содержание которой состоит из списка имен участников протеста. Таким образом они демонстрируют протест против использования их трудов разработчиками технологий ИИ без разрешения.

Милена Двойченкова