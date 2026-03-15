Британцы придумали, как отличать реальных писателей от ИИ
Объединение писателей, иллюстраторов и переводчиков Великобритании (SoA) представило логотип Human Authored. Он позволит читателям распознавать книги, написанные людьми, на фоне растущего числа изданий, созданных с помощью искусственного интеллекта.
Фото: Human Authored
Новая инициатива, анонсированная писательницей Трейси Шевалье на Лондонской книжной ярмарке, позволяет авторам регистрировать свои произведения и размещать соответствующий значок на задней обложке. Как отмечают в SoA, из-за отсутствия государственных требований к маркировке контента, сгенерированного нейросетями, читателям сложнее отличать человеческий труд от машинной генерации. Тем более что модели ИИ обучаются на защищенных авторским правом работах, чьи авторы не дали на это разрешения и не получили никаких выплат.
Инициативу уже поддержали известные литераторы. Запуск маркировки совпал с акцией «Не крадите эту книгу», в которой приняли участие тысячи авторов, включая Кадзуо Исигуро и Алана Мура. На ярмарке продают «пустую» книгу, содержание которой состоит из списка имен участников протеста. Таким образом они демонстрируют протест против использования их трудов разработчиками технологий ИИ без разрешения.