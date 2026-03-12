Фестиваль «Первый план» поможет молодым актерам найти работу

В московском кинотеатре «Иллюзион» состоялся показ фильма о прошлогоднем фестивале «Первый план», в рамках которого в течение пяти дней студенты театральных вузов из Москвы и Санкт-Петербурга представляли свои работы на сцене Театра имени Гоголя.

Фестиваль задумывался не только как площадка для показа студенческих работ, но и как пространство профессионального общения. Организаторы подчеркнули, что подобный формат должен компенсировать дефицит практических знаний о работе на рынке, который, по их мнению, играет важную роль в системе театрального образования.

Отдельное внимание в рамках фестиваля уделили экспериментальным и инклюзивным проектам: в одном из спектаклей участвовала незрячая студентка, а в другом музыкальная партитура рассматривалась как самостоятельный драматургический персонаж. По словам организаторов, подобные проекты демонстрируют расширение форм и методов современной театральной школы.

«Мы стараемся выбирать самое талантливое, что делают выпускные курсы театральных вузов в нашей стране, и показывать это на сцене Театра имени Гоголя,— рассказал Weekend генеральный продюсер фестиваля Игорь Хомский.— Наша задача — помочь молодым артистам перейти от учебы к профессиональной работе. На фестивале, кроме зрителей, присутствуют агенты, кастинг-директора и продюсеры. Мы надеемся, что это станет мостиком, который поможет талантливым студентам быстрее попасть в индустрию».

Спектакли для участия в программе отбирала команда кураторов. «Главный критерий отбора — талант и целостность спектакля. Мы стараемся выбирать работы, которые могли бы существовать уже как полноценный театральный продукт»,— подчеркнул господин Хомский.

По итогам фестиваля жюри присудило ряд актерских и художественных наград, а также Гран-при. Как отмечают организаторы, некоторые участники прошлогоднего фестиваля уже получили роли в телевизионных проектах и начали профессиональную работу в театрах. В дальнейшем «Первый план» планируют проводить ежегодно и расширять географию участников.

В этом году фестиваль «Первый план» пройдет с 16 по 20 марта в Театре имени Гоголя. Конкурсная программа сформирована по итогам отбора из более чем 120 заявок, поступивших от 36 театральных учебных заведений из разных регионов России. В нее вошли постановки различных жанров — от драматических спектаклей и мюзиклов до пластических и кукольных проектов.

Алена Кордюкова