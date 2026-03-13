Майли Сайрус вернулась к образу Ханны Монтаны

Звезда сериала «Ханна Монтана» предстала в роли поп-звезды в проморолике специального эпизода, который выйдет на Disney+ 24 марта. Съемки ретроспективного выпуска приурочены к 20-летию премьеры оригинального шоу на канале Disney Channel, состоявшейся в 2006 году.

Юбилейный спецвыпуск записали перед студийной аудиторией в формате классических ситкомов. Зрителей ждет интервью с Майли Сайрус, которое проведет ведущая подкаста «Call Her Daddy» Алекс Купер, а также воссозданные культовые декорации сериала и ранее не публиковавшиеся архивные кадры.

«"Ханна Монтана" всегда будет частью меня. То, что начиналось как телешоу, превратилось в совместный опыт, который сформировал мою жизнь и жизнь многих поклонников. Я всегда буду благодарна за эту связь,— поделилась актриса.— Тот факт, что это до сих пор так много значит для людей спустя столько лет,— это то, чем я очень горжусь».

Оригинальный сериал выходил с 2006 по 2011 год. Шоу рассказывало историю обычной школьницы Майли Стюарт, которая вела двойную жизнь всемирно известной поп-певицы. Проект получил четыре номинации на премию «Эмми» и стал основой для полнометражного фильма, собравшего более $155 млн в мировом прокате.

Милена Двойченкова

Майли Сайрус родилась в музыкальной семье. Ее отец Билли Рэй Сайрус — кантри-певец. Один из его самых громких проектов — совместная песня Old Town Road с рэпером Lil Nas X, которая возглавила чарты в 2019 году

Майли не «оригинальное» имя певицы. Изначально родители назвали ее Дестини Хоуп, однако потом певица сменила имя на Майли. Новое имя — производное от семейного прозвища Сайрус, Smiley («улыбающаяся»)

Карьера Сайрус началась с заглавной роли в сериале «Ханна Монтана» – на момент производства первого сезона Майли было 14 лет.

Сайрус не любит собственную песню Wrecking Ball: «Когда ты счастлив и доволен, тебе не очень хочется петь песню о чем-то ужасном. К тому же я никогда не забуду, что однажды лизнула кувалду». На данный момент у клипа на песню Wrecking Ball 16,3 млн просмотров

Сайрус объясняла свой эпатажный период тем, что ей каждый день приходилось работать со своим отцом. Когда певице исполнилось 18, она вошла в новую эру — после альбома Bangerz Сайрус стала нарочито сексуализированной и пыталась шокировать окружающих. Сама Майли объясняет это тем, что «каждый день с 11 лет до 18 я не прогуливала школу как большинство людей. Я шла на работу со своим папой».

Майли исключили из религиозной школы — она рассказала одной из учениц, что такое французский поцелуй

Фильмография Сайрус насчитывает 22 фильма, мультфильма или сериала

Майли Сайрус долго встречалась и в итоге вышла замуж за Лиама Хемсворта. Пара много раз расставалась и снова сходилась, однако в 2020 Сайрус и Хемсворт окончательно оформили свой развод

Общее состояние Майли Сайрус составляет около $160 млн

