Майли Сайрус вернулась к образу Ханны Монтаны

Звезда сериала «Ханна Монтана» предстала в роли поп-звезды в проморолике специального эпизода, который выйдет на Disney+ 24 марта. Съемки ретроспективного выпуска приурочены к 20-летию премьеры оригинального шоу на канале Disney Channel, состоявшейся в 2006 году.

Юбилейный спецвыпуск записали перед студийной аудиторией в формате классических ситкомов. Зрителей ждет интервью с Майли Сайрус, которое проведет ведущая подкаста «Call Her Daddy» Алекс Купер, а также воссозданные культовые декорации сериала и ранее не публиковавшиеся архивные кадры.

«"Ханна Монтана" всегда будет частью меня. То, что начиналось как телешоу, превратилось в совместный опыт, который сформировал мою жизнь и жизнь многих поклонников. Я всегда буду благодарна за эту связь,— поделилась актриса.— Тот факт, что это до сих пор так много значит для людей спустя столько лет,— это то, чем я очень горжусь».

Оригинальный сериал выходил с 2006 по 2011 год. Шоу рассказывало историю обычной школьницы Майли Стюарт, которая вела двойную жизнь всемирно известной поп-певицы. Проект получил четыре номинации на премию «Эмми» и стал основой для полнометражного фильма, собравшего более $155 млн в мировом прокате.

