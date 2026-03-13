Посетитель Эрмитажа насидел на полмиллиона рублей

Калининский районный суд Петербурга обязал Александра Дробышева заплатить Эрмитажу 825,8 тыс. руб. за реставрацию экспонатов, которые он повредил. Еще 21,5 тыс. руб. мужчина должен перечислить в качестве госпошлины.

Фото: телеграм-канал Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Трон и скамеечка на орлиных лапах. Изготовлены для российского императора Павла I по рисунку архитектора Джакомо Кваренги, 1799–1800

Инцидент произошел 21 марта 2025 года в зале №172. Господин Дробышев прошел за ограждение и сел на трон магистра Мальтийского ордена, чтобы сделать селфи. Когда смотрительница сделала ему замечание, он демонстративно поставил ноги на подножную скамью. На предостережения музейных сотрудников посетитель никак не отреагировал.

Уникальные экспонаты XVIII века оказались повреждены: сиденье трона деформировалось, на малиновом бархате появились разрывы и потертости, а на обивке скамьи образовались трещины. Нарушитель проигнорировал досудебную претензию музея, поэтому Эрмитажу пришлось обращаться в суд.

Трон и скамеечку на орлиных лапах изготовили в 1799–1800 годах по рисунку архитектора Джакомо Кваренги специально для российского императора Павла I, который с 1798 года носил титул великого магистра Мальтийского ордена. В Эрмитаж экспонаты попали в 1946 году из коллекции Музея этнографии народов СССР.

Милена Двойченкова