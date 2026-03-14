Лучше уж в Макао

Весна наступает, так что в эти выходные многим будет не до кинотеатров. Но это не значит, что смотреть в них совсем нечего. На выбор: в лучшем смысле старомодный полицейский боевик, семейная мелодрама с индийскими специями, постсоветский хоррор, после которого вы не уснете, и драма на фоне живописной природы Приморья.

Текст: Павел Пугачев

«Охота за тенью»

Режиссер Ларри Ян

В Макао кое-кто реально сорвал куш. Не выигрышем в казино, а дерзким ограблением личного банковского хранилища. Служба безопасности, оснащенная передовым ИИ, оказывается бессильной, а полиция разводит руками, поскольку штат сократили за счет внедрения передовых технологий, а круто сваренных копов вроде молодого Чоу Юнь-Фата больше не делают. Так что приходится вызванивать пенсионера, старого следака (Джеки Чан), который покажет мастер-класс юным силовикам и поможет поймать злоумышленников.

Если кажется, что с честным жанровым кино все сложно только у нас и в Голливуде, то производственная история «Охоты за тенью» доказывает, что даже в Азии с этим сегментом все непросто. Режиссер Ларри Ян несколько лет искал финансирование на эту работу, несмотря на успешный первоисточник (гонконгский боевик 2007 года «Око небесное», получивший также корейский ремейк в 2013-м) и двух суперзвезд в касте — Джеки Чана и Тони Люна Ка-Фая. Но все было не зря: фильм десятикратно отбил бюджет и получил радостные отзывы прессы и зрителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Охота за тенью», режиссер Ларри Ян, 2025 Фото: Киномания Кадр из фильма «Охота за тенью», режиссер Ларри Ян, 2025 Фото: Киномания Кадр из фильма «Охота за тенью», режиссер Ларри Ян, 2025 Фото: Киномания Кадр из фильма «Охота за тенью», режиссер Ларри Ян, 2025 Фото: Киномания Кадр из фильма «Охота за тенью», режиссер Ларри Ян, 2025 Фото: Киномания Кадр из фильма «Охота за тенью», режиссер Ларри Ян, 2025 Фото: Киномания Кадр из фильма «Охота за тенью», режиссер Ларри Ян, 2025 Фото: Киномания Кадр из фильма «Охота за тенью», режиссер Ларри Ян, 2025 Фото: Киномания Кадр из фильма «Охота за тенью», режиссер Ларри Ян, 2025 Фото: Киномания Кадр из фильма «Охота за тенью», режиссер Ларри Ян, 2025 Фото: Киномания Следующая фотография 1 / 10 Кадр из фильма «Охота за тенью», режиссер Ларри Ян, 2025 Фото: Киномания Кадр из фильма «Охота за тенью», режиссер Ларри Ян, 2025 Фото: Киномания Кадр из фильма «Охота за тенью», режиссер Ларри Ян, 2025 Фото: Киномания Кадр из фильма «Охота за тенью», режиссер Ларри Ян, 2025 Фото: Киномания Кадр из фильма «Охота за тенью», режиссер Ларри Ян, 2025 Фото: Киномания Кадр из фильма «Охота за тенью», режиссер Ларри Ян, 2025 Фото: Киномания Кадр из фильма «Охота за тенью», режиссер Ларри Ян, 2025 Фото: Киномания Кадр из фильма «Охота за тенью», режиссер Ларри Ян, 2025 Фото: Киномания Кадр из фильма «Охота за тенью», режиссер Ларри Ян, 2025 Фото: Киномания Кадр из фильма «Охота за тенью», режиссер Ларри Ян, 2025 Фото: Киномания

«Жемчуг»

Режиссер Тина Баркалая

Елена (Светлана Ходченкова), тоскующая и нервная жена вяло-добродушного нефтяника Романа (Евгений Цыганов), решается на отчаянный шаг во имя спасения брака: удочерить сироту из Ханты-Мансийска. Девочку зовут Марта (Дарья Полунеева), у нее непростой характер и болезненная фиксация на Болливуде — до такой степени, что ей искренне верится, будто бы ее отцом был индиец, причем не простой, а как минимум Митхун Чакраборти. И чтобы наладить контакт с ребенком, родители решают все вместе съездить в Индию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Жемчуг», режиссер Тина Баркалая, 2025 Фото: Каро-Премьер Кадр из фильма «Жемчуг», режиссер Тина Баркалая, 2025 Фото: Каро-Премьер Кадр из фильма «Жемчуг», режиссер Тина Баркалая, 2025 Фото: Каро-Премьер Кадр из фильма «Жемчуг», режиссер Тина Баркалая, 2025 Фото: Каро-Премьер Кадр из фильма «Жемчуг», режиссер Тина Баркалая, 2025 Фото: Каро-Премьер Кадр из фильма «Жемчуг», режиссер Тина Баркалая, 2025 Фото: Каро-Премьер Кадр из фильма «Жемчуг», режиссер Тина Баркалая, 2025 Фото: Каро-Премьер Кадр из фильма «Жемчуг», режиссер Тина Баркалая, 2025 Фото: Каро-Премьер Кадр из фильма «Жемчуг», режиссер Тина Баркалая, 2025 Фото: Каро-Премьер Кадр из фильма «Жемчуг», режиссер Тина Баркалая, 2025 Фото: Каро-Премьер Следующая фотография 1 / 10 Кадр из фильма «Жемчуг», режиссер Тина Баркалая, 2025 Фото: Каро-Премьер Кадр из фильма «Жемчуг», режиссер Тина Баркалая, 2025 Фото: Каро-Премьер Кадр из фильма «Жемчуг», режиссер Тина Баркалая, 2025 Фото: Каро-Премьер Кадр из фильма «Жемчуг», режиссер Тина Баркалая, 2025 Фото: Каро-Премьер Кадр из фильма «Жемчуг», режиссер Тина Баркалая, 2025 Фото: Каро-Премьер Кадр из фильма «Жемчуг», режиссер Тина Баркалая, 2025 Фото: Каро-Премьер Кадр из фильма «Жемчуг», режиссер Тина Баркалая, 2025 Фото: Каро-Премьер Кадр из фильма «Жемчуг», режиссер Тина Баркалая, 2025 Фото: Каро-Премьер Кадр из фильма «Жемчуг», режиссер Тина Баркалая, 2025 Фото: Каро-Премьер Кадр из фильма «Жемчуг», режиссер Тина Баркалая, 2025 Фото: Каро-Премьер

С возвращением ряда позднесоветских феноменов в бытовую и культурную жизнь современного россиянина новая мода на индийское кино была лишь делом времени. И вот она пришла. Этой весной выходят аж две копродукции с Индией: собственно это кино, а также комедийный экшен «Королек моей любви» с Демисом Карибидисом и Михаилом Галустяном. В «Жемчуге» обойдется без сумасшедших драк, но зато есть артист Цыганов в тюрбане и разрывной танцевальный номер под конец. На фестивале «Окно в Европу» фильм приняли так хорошо, что дали вслед аж три спецприза.

«Прикосновение»

Режиссер Альберт С. Мкртчян

Следователь Крутицкий (Александр Зуев) берется за дело о загадочной череде смертей. Мать задушила ребенка подушкой и вскрыла себе вены, ее любовник повесился на детской скакалке во дворе, а ее сестра видит в снах давно погибшего на производстве отца, зовущего теперь все семейство на тот свет. С такой чертовщиной сыскарю советской школы сталкиваться еще не доводилось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Прикосновение», режиссер Альберт С. Мкртчян, 1992 Фото: Транс Ф Кадр из фильма «Прикосновение», режиссер Альберт С. Мкртчян, 1992 Фото: Транс Ф Кадр из фильма «Прикосновение», режиссер Альберт С. Мкртчян, 1992 Фото: Транс Ф Кадр из фильма «Прикосновение», режиссер Альберт С. Мкртчян, 1992 Фото: Транс Ф Кадр из фильма «Прикосновение», режиссер Альберт С. Мкртчян, 1992 Фото: Транс Ф Кадр из фильма «Прикосновение», режиссер Альберт С. Мкртчян, 1992 Фото: Транс Ф Кадр из фильма «Прикосновение», режиссер Альберт С. Мкртчян, 1992 Фото: Транс Ф Кадр из фильма «Прикосновение», режиссер Альберт С. Мкртчян, 1992 Фото: Транс Ф Кадр из фильма «Прикосновение», режиссер Альберт С. Мкртчян, 1992 Фото: Транс Ф Кадр из фильма «Прикосновение», режиссер Альберт С. Мкртчян, 1992 Фото: Транс Ф Следующая фотография 1 / 10 Кадр из фильма «Прикосновение», режиссер Альберт С. Мкртчян, 1992 Фото: Транс Ф Кадр из фильма «Прикосновение», режиссер Альберт С. Мкртчян, 1992 Фото: Транс Ф Кадр из фильма «Прикосновение», режиссер Альберт С. Мкртчян, 1992 Фото: Транс Ф Кадр из фильма «Прикосновение», режиссер Альберт С. Мкртчян, 1992 Фото: Транс Ф Кадр из фильма «Прикосновение», режиссер Альберт С. Мкртчян, 1992 Фото: Транс Ф Кадр из фильма «Прикосновение», режиссер Альберт С. Мкртчян, 1992 Фото: Транс Ф Кадр из фильма «Прикосновение», режиссер Альберт С. Мкртчян, 1992 Фото: Транс Ф Кадр из фильма «Прикосновение», режиссер Альберт С. Мкртчян, 1992 Фото: Транс Ф Кадр из фильма «Прикосновение», режиссер Альберт С. Мкртчян, 1992 Фото: Транс Ф Кадр из фильма «Прикосновение», режиссер Альберт С. Мкртчян, 1992 Фото: Транс Ф

Вышедшее в 1992 году «Прикосновение» стало последней работой режиссера Альберта С. Мкртчяна (автора добродушных мелодрам и «Земли Санникова») и единственным киносценарием писателя-фантаста Андрея Горюнова. Оба уже ушли из жизни, так что не у кого спросить, как у них получилось такое страшное и по сей день цепляющее кино. Взгляните на лицо актера Андрея Дударенко, смотрящего с надгробия в самом растиражированном и незабываемом кадре фильма, и попробуйте сказать, что «хоррор — это нехарактерный нам жанр». «Прикосновение» впервые выпустят в достойном качестве: долгое время его можно было увидеть только в виде плохонькой оцифровки с VHS.

«Большая земля»

Режиссер Юлия Трофимова

Марфа (Анастасия Куимова) вместе с семилетним сыном Тимошей (Платон Герасимов) приезжает в пустующий отчий дом на отдаленном острове с маяком в Тихом океане. Ей явно нужно побыть одной, но вдруг на пороге появляется сводный брат (Артем Быстров), с которым связаны мрачные воспоминания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Большая земля», режиссер Юлия Трофимова, 2025 Фото: Фонд «Кинопрайм», Star Media Кадр из фильма «Большая земля», режиссер Юлия Трофимова, 2025 Фото: Фонд «Кинопрайм», Star Media Кадр из фильма «Большая земля», режиссер Юлия Трофимова, 2025 Фото: Фонд «Кинопрайм», Star Media Кадр из фильма «Большая земля», режиссер Юлия Трофимова, 2025 Фото: Фонд «Кинопрайм», Star Media Кадр из фильма «Большая земля», режиссер Юлия Трофимова, 2025 Фото: Фонд «Кинопрайм», Star Media Кадр из фильма «Большая земля», режиссер Юлия Трофимова, 2025 Фото: Фонд «Кинопрайм», Star Media Кадр из фильма «Большая земля», режиссер Юлия Трофимова, 2025 Фото: Фонд «Кинопрайм», Star Media Кадр из фильма «Большая земля», режиссер Юлия Трофимова, 2025 Фото: Фонд «Кинопрайм», Star Media Кадр из фильма «Большая земля», режиссер Юлия Трофимова, 2025 Фото: Фонд «Кинопрайм», Star Media Следующая фотография 1 / 9 Кадр из фильма «Большая земля», режиссер Юлия Трофимова, 2025 Фото: Фонд «Кинопрайм», Star Media Кадр из фильма «Большая земля», режиссер Юлия Трофимова, 2025 Фото: Фонд «Кинопрайм», Star Media Кадр из фильма «Большая земля», режиссер Юлия Трофимова, 2025 Фото: Фонд «Кинопрайм», Star Media Кадр из фильма «Большая земля», режиссер Юлия Трофимова, 2025 Фото: Фонд «Кинопрайм», Star Media Кадр из фильма «Большая земля», режиссер Юлия Трофимова, 2025 Фото: Фонд «Кинопрайм», Star Media Кадр из фильма «Большая земля», режиссер Юлия Трофимова, 2025 Фото: Фонд «Кинопрайм», Star Media Кадр из фильма «Большая земля», режиссер Юлия Трофимова, 2025 Фото: Фонд «Кинопрайм», Star Media Кадр из фильма «Большая земля», режиссер Юлия Трофимова, 2025 Фото: Фонд «Кинопрайм», Star Media Кадр из фильма «Большая земля», режиссер Юлия Трофимова, 2025 Фото: Фонд «Кинопрайм», Star Media

В испещренной разрозненными флешбэками мелодраме одни критики видят крепкий триллер, другие — любовную открытку «Грозовому перевалу», третьи — лишь красивые пейзажи Приморского края и самоотверженные актерские работы. Зрителям национального конкурса МКФ «Послание к человеку» 2025 года не нужно представлять артистку Анастасию Куимову, главную героиню документального драмеди Павла Тимофеева «Я не Каренина» про тяжелую актерскую жизнь, невостребованность и всплывающие наружу внутренние конфликты. Теперь у нее все хорошо — вот и главная роль в достойном игровом кино есть.