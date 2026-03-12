Феминизм по-ирландски

Сценаристка, получившая известность благодаря «Девчонкам из Дерри», выступает на этот раз в жанре детектива — разумеется, пополам с черной комедией и с густым ирландским колоритом.

Текст: Татьяна Алешичева

Сценаристка Лиза Макги

Сценаристка Лиза Макги

Сериал «Девчонки из Дерри» (2018–2022) рассказывал про четырех подружек из католической школы и пацана-англичанина, взрослеющих в Северной Ирландии 1990-х, когда Смута — кровавое противостояние ирландских католиков и англичан — уже худо-бедно закончилась, но по улицам еще расхаживали вооруженные патрули в камуфляже. Девчонкам не было до них никакого дела — они жили своей жизнью, которая сама по себе выглядела как черная комедия, так что в число их детских травм Смута не попала.

Тем любопытнее новая работа сценаристки. Героини «Как попасть в рай из Белфаста» — три сорокалетние подружки, которые спешат на похороны одноклассницы. И все в этом сюжете вырастает именно из детской травмы. Только у Макги это выглядит не как у англичан в нашумевших драматических эпопеях вроде «Олененка» (его автор — шотландец, живущий в Лондоне и в тоске) или «Переходного возраста», где жизнь пинает героев грязным жестоким ботинком, а они скрипят зубами, рвут на себе волосы и рыдают. Там, где у англичан чернуха и драма, у Макги — эксцентрика, ее ирландские девчонки за сорок давно научились не рыдать, а везде ломать комедию — даже на похоронах.

Великовозрастные девчонки из Белфаста — замученная жизнью домохозяйка Робин (Шинейд Кинэн) с тремя детьми (или четырьмя, если считать мужа-подкаблучника), живущая с мамой старая дева Дара (Килин Данн) и сценаристка-фантазерка Сирша (Ройшен Галлахер), которая тащит в свой популярный детективный сериал события собственной жизни. Сама Макги, кстати, поступает точно так же — Сирша, например, убегает на поиски приключений прямо с красной дорожки вручения премии BAFTA (Макги получила ее за «Девчонок из Дерри» в 2023-м). Приключения начинаются, когда подруги получают приглашение на похороны Греты, одноклассницы, с которой не поддерживали связи после окончания школы. Казалось бы, эта самая Грета теперь чужой человек (умерла так умерла), но Робин, Сирша и Дара собираются по свистку и мчат в медвежий угол в графстве Донегол проводить ее в последний путь.

С чего вдруг такая любовь сквозь года? А просто они надеются похоронить вместе с Гретой страшную тайну, которая объединила их в школьные годы,— противоправное и страшноватое деяние, поначалу упоминаемое лишь намеками и экивоками. Кажется, одноклассницы состояли в какой-то секте — у всех одинаковые татуировки в виде чего-то похожего на трилистник. И вот когда энергичная Сирша, оставшись с покойницей наедине, случайно роняет крышку гроба (вот такая она у нас ловкая), то замечает, что у лежащей там женщины такой татуировки нет. Теперь личность дорогой покойницы под вопросом, а ее семейство злобно скалится (мужа Греты играет Эмметт Джей Скэнлен — самый зловещий ирландец в Дублине). Отныне закадычная троица будет колесить по всей Ирландии в поисках разгадки, а на них откроет охоту таинственная киллерша (Брона Галлахер), которой явно не нужно, чтобы энергичные тетки докопались до истины.

Зачин этой истории напоминает недавний голливудский мистический хоррор «Шершни» про женскую футбольную команду, чей самолет в 1996-м рухнул в лесу,— в подростковом возрасте девчонки как-то выжили там, но что принесли для этого в жертву, знают только они сами и Господь Бог. «Шершни» интриговали по этому поводу целых три сезона, а Макги укладывается в восемь серий, зато мастерски водит за нос своего зрителя, малыми дозами подкидывая тайны, загадки и намеки.

Но сюжет здесь не так уж и важен. Как говорится, у самурая нет цели — только путь, а у ирландца путь извилист. Трое заполошных героинь будут продолжать свой бег с препятствиями с красной дорожки в полицейский участок, с роскошной яхты в дом престарелых, пока не уткнутся в тайну собственного прошлого, а путь их будет расцвечен слезами и смехом, выстрелами и взрывами, танцами и похмельем — путь к себе всегда такой.

Творческий метод Лизы Макги базируется на том, что классический сюжет «дева в беде» больше не работает, потому что сами вы в беде: всех тошнит, а мы танцуем. В пятой серии героини оказываются в Дублине в День святого Патрика, и кто-то спьяну объявляет: «Святой Патрик избавил наш зеленый остров от англичан!» Ну это как посмотреть: традиционно считается, что любимый местный святой выгнал из Ирландии змей, но не будем спорить со знатоками. Вот и сериал вышел исключительно ирландский — любимый англичанами детектив тут вытеснен на периферию сюжета, а в центре его остаются сорокалетние девчонки из Белфаста с их неуемной эксцентрикой и жаждой жизни — не в беде, а в движении.