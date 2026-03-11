Россия вернется на Венецианскую биеннале с музыкальным перформансом

Россия впервые с 2019 года примет участие в Венецианской биеннале с аудиоэкспозицией «Дерево уходит корнями в небо». В музыкальном спектакле примут участие четыре десятка художников и исследователей из России, Аргентины, Бразилии, Мали и Мексики. Среди них композитор Алексей Ретинский, дирижер Екатерина Антоненко и фольклорный ансамбль «Толока».

Отправной точкой для создания спектакля стал образ из творчества философа Симоны Вейль — «дерево, чьи корни питаются не столько землей, сколько светом». По замыслу организаторов, дерево из статичного символа трансформируется в живой организм и сеть контактов и связей. Программа будет выстроена в формате непрерывного звукового процесса.

61-я Венецианская биеннале пройдет с 9 мая по 22 ноября. Ее организаторы заявили, что отвергают любые формы исключения или цензуры искусства. Тема выставки — «В минорных тонах» — отсылает к музыкальной бинарности «минор — мажор». Кураторы перенесли это противопоставление в социально-культурное поле, предложив обратить внимание на отношения периферии и центра.

