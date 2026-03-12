Метеорит пробил крышу дома в Германии

Обломки небесного тела, который 8 марта преодолел плотные слои земной атмосферы над Западной Европой, упали на жилой дом в немецком Кобленце. В кровле было проделано отверстие размером с футбольный мяч, но в результате никто не пострадал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @darkbyte Фото: @darkbyte

Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, общий диаметр болида оценили в 2–3 квадратных метра, а его яркость вблизи эпицентра в сотни раз превысила свечение полной Луны. Траектория метеорита пролегала с юго-запада на северо-восток над Германией, Францией, Швейцарией, Бельгией, Люксембургом и Нидерландами.

Из-за множества сообщений о падении обломков в Нижнюю Саксонию стянули пожарных и морской вертолет, однако обнаружить фрагменты не удалось. Помимо Кобленца, повреждения крыш и домов зафиксированы в регионах Хунсрюк и Эйфель.

Подобные столкновения происходят редко: в апреле 2023 года на севере Германии упал метеорит весом 3,7 кг — самый тяжелый из обнаруженных в стране за почти столетие.

Милена Двойченкова