Юрий Стоянов выпустил музыкальный альбом «Селфи»

Актер и телеведущий Юрий Стоянов представил новую пластинку под названием «Селфи», и она уже доступна на всех популярных цифровых платформах. По словам автора, основная тема сборника — любовь.

Господин Стоянов отметил, что работа получилась многожанровой, но ключевое место в аранжировках отведено гитаре, которой он остается верен уже более полувека.

В январе 2021 года народный артист России выпустил дебютный альбом «Где-то», куда вошли 11 авторских романсов. Часть из них была написана им в юности, остальные создавались в период пандемии. Свой дебют артист назвал сборником «невеселых песен от веселого артиста <...> для душевных вечеров, для людей, кому в песнях еще важны слова».

