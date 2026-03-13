Рок-группа Киану Ривза дописывает новый альбом

Коллектив Dogstar выпустит пластинку «All In Now» 29 мая. Это будет вторая работа группы после воссоединения в 2023 году, которому предшествовал двадцатилетний перерыв.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники группы Dogstar

Фото: Courtesy of Dogstar

Фото: Courtesy of Dogstar

В преддверии релиза музыканты представили первый сингл — заглавную песню «All In Now», а также анонсировали летний тур в поддержку нового альбома. Помимо Ривза, который играет на бас-гитаре, в состав трио входят гитарист и вокалист Брет Домроуз, а также барабанщик Роберт Мейлхаус.

Пластинка, спродюсированная Ником Лоне, идейно и стилистически продолжит альбом 2023 года «Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees». Промотур начнется 28 мая с концерта в Калифорнии, затем группа отправится в Европу, а завершатся гастроли в США 3 сентября — в Солт-Лейк-Сити. Кроме того, Dogstar заявлены в лайнапах известных фестивалей: Download, Pinkpop и NOS Alive

