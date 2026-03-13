Рок-группа Киану Ривза дописывает новый альбом

Коллектив Dogstar выпустит пластинку «All In Now» 29 мая. Это будет вторая работа группы после воссоединения в 2023 году, которому предшествовал двадцатилетний перерыв.

Фото: Courtesy of Dogstar

В преддверии релиза музыканты представили первый сингл — заглавную песню «All In Now», а также анонсировали летний тур в поддержку нового альбома. Помимо Ривза, который играет на бас-гитаре, в состав трио входят гитарист и вокалист Брет Домроуз, а также барабанщик Роберт Мейлхаус.

Пластинка, спродюсированная Ником Лоне, идейно и стилистически продолжит альбом 2023 года «Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees». Промотур начнется 28 мая с концерта в Калифорнии, затем группа отправится в Европу, а завершатся гастроли в США 3 сентября — в Солт-Лейк-Сити. Кроме того, Dogstar заявлены в лайнапах известных фестивалей: Download, Pinkpop и NOS Alive

Милена Двойченкова

Фотогалерея

«Чтобы получить от жизни то, чего хочешь, необходимо в первую очередь определить, а чего же ты хочешь» &lt;br> Киану Чарльз Ривз родился 2 сентября 1964 года в столице Ливана Бейруте. Его мать — англичанка, а отец — наполовину гаваец, наполовину китаец. Именно он назвал мальчика Киану, что в переводе с гавайского означает «прохладный ветер над горами». Когда сыну было три года, отец ушел из семьи, а мать стала работать художницей по костюмам и переехала сначала в Австралию, а затем в Нью-Йорк. С 1971 по 1994 год она еще трижды выходила замуж, но все браки были неудачными. Пока мать строила личную жизнь, Киану с двумя сестрами жил у родственников в Торонто (Канада). Он занимался хоккеем, но из-за травмы оставил спорт. В 17 лет бросил школу, так и не получив аттестат о среднем образовании

Фото: Michael Ochs Archives/Getty Images/Fotobank

Несмотря на то что впервые Ривз попробовал себя в качестве актера в 9 лет, строить карьеру в этой профессии он решился лишь после роли вратаря в фильме «Молодая кровь» (1986). Тогда второй муж его матери, театральный и телевизионный режиссер Пол Аарон, нашел ему агента — Эрвина Стоффа, с которым Ривз работает до сих пор. Первой заметной работой в кино стала роль подростка в драме «На берегу реки» (1986), основанной на реальных событиях и рассказывающей о переживаниях группы молодых людей, которые убили свою подругу (кадр из фильма на фото). Ривз получил хорошие отзывы критиков и его карьера начала развиваться

Фото: Metro-Goldwyn-Mayer/Getty Images/Fotobank

«Люблю писать песни. Люблю, когда меня окружают настоящие друзья. Люблю путешествовать. И люблю играть на гитаре. Кроме того, люблю бесплатное пиво» &lt;br>В начале 90-х Ривз увлекся музыкой. После знакомства с музыкантом Робом Мейлхаузом они решили создать группу, которую назвали Dogstar. В 1994 году группа отправилась в свое первое турне по США, из которого вернулась с контрактом, а вскоре записала первый альбом, который был принят зрителями и критиками. В 2000 году вышел второй альбом Dogstar, после чего Ривз покинул группу. Однако в 2023 году коллектив воссоединился и выпустил третий альбом, после чего отправился в турне по США

Фото: AP / Sven Kaestner

После череды подростковых фильмов Ривз снялся в высокобюджетном боевике «На гребне волны» (1991). За роль полицейского он получил награду MTV в номинации «Самый желанный актер». Ривз все чаще появлялся в независимых фильмах, но его звездным часом стала роль в боевике «Скорость» в 1994 году (кадр на фото). Критики были впечатлены тем, что Ривз может быть главным персонажем картины и при этом «не быть скучным». После премьеры на него и его партнершу по фильму Сандру Буллок (на фото) обрушился успех

Фото: 20th Century Fox

Ривз играл в театральной постановке Гамлета в Виннипеге (Канада). Один из критиков написал о нем: «Он является одним из трех главных Гамлетов, которых я когда-либо видел, — по одной простой причине: он и есть Гамлет». В 1995 году на экраны вышел фильм «Прогулка в облаках», которая стала хитом. Однако следующие его роли критики считали провальными. Выправить ситуацию Ривзу помогла роль амбициозного адвоката в драме «Адвокат дьявола» (1997), где он появился на экране вместе с Аль Пачино и Шарлиз Терон (актеры на фото). Чтобы сыграть в фильме в дуэте с легендарным Аль Пачино, Ривз согласился на занижение собственного гонорара. Несмотря на зрительский успех, критики снова назвали игру Ривза плохой

Фото: AP / John Hayes

В 1999 году на экраны вышел научно-фантастический боевик братьев Энди и Ларри Вачовски (сейчас сестры Лилли и Лана) «Матрица», в котором Ривз сыграл главную роль. По словам режиссеров, только Ривз — актер с мотоциклом и гитарой, который, несмотря на свой вполне звездный статус, не имел даже дорогого особняка в Беверли-Хиллз, пренебрегающий прессой и с равнодушием относящийся к мнению общественности о нем,— подходил на роль Нео. Кроме того, Ривз обожал восточные единоборства и комиксы. В первой «Матрице» он исполнял все трюки сам. Актер вспоминал, как после шестичасовых тренировок, лежал в ванне со льдом, чтобы унять боль, а ночью старался не плакать &lt;br>На фото: с актером Лоренсом Фишберном, исполнившим в «Матрице» роль Морфеуса

Фото: Reuters / Robert Galbraith

Первый фильм трилогии «Матрица» собрал множество наград, в том числе четыре «Оскара». Сам Ривз в 2000 году получил премию MTV Movie Award в номинации «Лучшая мужская роль» (на фото). Две последующие части могли не выйти на экран из-за проблем с финансированием. Картины спас сам Ривз, пожертвовав на съемки $38 млн. «Деньги — последнее, о чем я думаю. Я и так могу прожить пару сотен лет на заработанное мною раньше»,— прокомментировал свое решение актер. Считается, что за роль Нео Ривз получил в совокупности более $250 млн

Фото: Reuters

У Киану Ривза есть две младшие сестры, с которыми у него теплые отношения: Ким (слева) и Карина (справа). Известно, что актер потратил порядка $5 млн на лечение Ким от лейкемии, а также пожертвовал большую часть своего гонорара за фильм «Матрица» (около $31 млн) на исследования рака крови. Актер на время откладывал съемки в продолжении трилогии, чтобы помогать сестре во время лечения, пока в 2001 году она не добилась ремиссии. А со второй сестрой у Ривза сложился творческий тандем: в 2017 году актер снялся в ленте «До костей», где Карина выступила в качестве продюсера

Фото: AP / Rene Macura

«Я стараюсь не думать о своей жизни, потому что у меня нет жизни. Мне нужна терапия» &lt;br>Киану Ривз — один из самых закрытых актеров Голливуда. Он не любит рассказывать о личной жизни. Известно, что в 2000-х на одной из вечеринок Ривз познакомился с актрисой и ассистентом режиссера Дэвида Линча Дженнифер Сайм. Они начали встречаться, а через год девушка забеременела. Однако за неделю до родов ребенок умер в утробе матери. У Дженнифер развилась зависимость от наркотиков и алкоголя. В ночь на 3 апреля 2001 года она погибла в автокатастрофе &lt;br>На фото: Киану Ривз на похоронах Дженнифер Сайм, 7 апреля 2001 года

Фото: Bauer-Griffin / GC Images

«Да, я стараюсь держаться в стороне от шумных событий, просто делать свою работу и лишний раз не светиться. Когда тебя преследуют фотографы, лезущие в частную жизнь... Разве есть такие, кому это нравится?» &lt;br>После всех неурядиц в личной жизни и проблем со здоровьем Ривз вернулся в кино, но фильмы «Наблюдатель», «Дублеры», «Сладкий ноябрь» не были оценены зрителями. Актер много снимался, но сторонился светских мероприятий, а если и появлялся на некоторых из них, то вместе с матерью Патрисией Бонд (на фото, февраль 2001 года)

Фото: AP / Chris Pizzello

Успех снова пришел к Ривзу после мистического триллера «Константин: Повелитель тьмы» (2005). В прокате он собрал $230 млн при бюджете в $100 млн, был неоднозначно принят критиками, однако стал ярким феноменом в череде однообразных супергеройских фильмов тех лет. В 2022 году компания Warner Bros. анонсировала съемки сиквела «Константина» с Киану Ривзом в главной роли

Фото: AP / Chris Pizzello

«Такое простое действие, как обращать внимание, может отнять у вас много времени» &lt;br>У Ривза множество наград и номинаций. Его также неоднократно называли самым желанным и самым красивым актером Голливуда. В 2005 году у него появилась своя звезда на Аллее славы (на фото)

Фото: AP / Nick Ut

Среди увлечений Киану Ривза — серфинг, езда на лошадях, а также мотоциклы. В 2011 году Ривз совместно с механиком Гардом Холлингером из мастерской L.A. County Choprods основал компанию Arch Motorcycle Company по производству мотоциклов. В 2017 году актер совместно с Александрой Грант и Джессикой Флейшманн стал основателем книжного издания X Artists&#39; Books. Ранее Грант помогала Ривзу с оформлением его художественных книг «Ода счастью» (2011) и «Тени» (2014)

Фото: AP / Richard Drew

Ривз никогда не читает письма от фанатов и не любит фотографов. В 2008 году один из них — Элисон Силва — подал на актера в суд и заявил, что актер наехал на него и нанес побои и травмы. Истец требовал выплатить ему $711 тыс. в качестве компенсации. Суд длился полтора года. В итоге присяжные приняли решение о том, что Ривз невиновен &lt;br>На фото: Киану Ривз на Берлинском кинофестивале в 2009 году

Фото: AP / Franka Bruns

«Одна вещь, которую я люблю в фильмах, это то, что там есть своего рода эмоциональная, психологическая дискуссия» &lt;br>В 2009 году на Берлинале была представлена мелодрама режиссера Ребекки Миллер (на фото) «Частная жизнь Пиппы Ли». Ривз сыграл в фильме вместе с Робин Райт, Джулианной Мур и Вайноной Райдер. Далеко не самый кассовый фильм стал, по признанию актера, одним из его любимых проектов

Фото: AP / Evan Agostini

«Хочу ли я когда-либо стать режиссером, пока не знаю. Но знаю точно, что быть им очень трудно» &lt;br>В 2009 году Ривз впервые попробовал себя в качестве режиссера полнометражного фильма. 5 июля 2013 года в Китае состоялась премьера ленты «Мастер Тай-Цзи». Она стала кассовым провалом: при бюджете в $25 млн в США она собрала чуть более $100 тыс., а в мире заработала чуть больше $4 млн &lt;br>На фото: Киану Ривз на церемонии вручения премии Guys Choice телеканала Spike TV в 2014 году

Фото: Reuters

Одним из самых ярких проектов в последние годы для Ривза стала франшиза «Джон Уик», в которой он играет одноименного киллера с белорусскими корнями. С 2014 года вышло четыре серии боевика, в каждой из которых Уик уничтожил по целому мафиозному клану. В 2020 году Ривз в соавторстве с Мэттом Киндтом написал комикс Brzrkr о бессмертном воине Берсерке. В 2021 году на экраны вышла «Матрица: Воскрешение», получившая смешанную реакцию критиков и преимущественно отрицательные отзывы зрителей

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

В 2020 году Киану Ривз обеспечил визуализацию одного из главных персонажей видеоигры Cyberpunk 2077 от польской студии CD Projekt RED. Актер сыграл «роль» рокера и гитариста Джонни Сильверхенда (на фото) — по условиям контракта он подарил персонажу внешность, голос, а также исполнил соответствующие действия для захвата движения

Фото: Mark Ralston / AFP

«Вам нужно быть счастливым, чтобы жить, а мне не нужно» &lt;br>В ноябре 2019 года стало известно об отношениях Ривза с художницей и скульптором Александрой Грант (на фото), которая ранее помогала актеру с оформлением его художественных книг в 2011 и 2014 годах. Впоследствии они основали независимое издательство X Artists&#39; Books. «Что мне нравится в Киану и нашем общении, так это то, что мы подталкиваем друг друга к прокладыванию новых дорог. Наблюдение за тем, как другой человек решает проблемы, вдохновляет»,— так Грант комментировала отношения с Ривзом

Фото: AP / Jordan Strauss/Invision

«Он бессмертный? Он не стареет?» &lt;br>В 2020 году Киану Ривз появился на шоу Джимми Фэллона с короткой стрижкой, из-за чего выглядел помолодевшим. Фанаты стали активно шутить на тему того, что актер не стареет и, возможно, знает секрет вечной жизни. Ривз продолжает активно сниматься в кино — в 2025 году планируется выход боевика «Балерина» (спин-офф франшизы «Джон Уик») с ним в главной роли. Всего за свою карьеру Киану Ривз снялся в более 100 фильмах

Фото: Robert Michael / picture alliance / Getty Images

