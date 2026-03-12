Реклама в «Weekend» https://www.myweekend.ru/ad
Реклама в «Weekend» https://www.myweekend.ru/ad
Предыдущая страница
Следующая страница

Поместье Лоуренса Оливье продают со скидкой

В английском графстве Суссекс можно приобрести Malthouse — бывшее поместье легендарного актера Лоуренса Оливье. Собственность, которую супруги Оливье приобрели еще в 1960-х, сейчас оценивается в £1,5 млн. Первоначально объект появился на рынке в прошлом году по цене £1,75 млн, но теперь продавцы пошли на уступку, чтобы привлечь покупателей в условиях перенасыщенного рынка загородной недвижимости.

Поместье актера Лоуренса Оливье Malthouse

Фото: OnTheMarket

История этого места тесно связана с семьей актеров. В 1961 году Лоуренс и Джоан, служившие тогда в суссекском театре, купили здесь два старинных елизаветинских коттеджа для родителей жены. Позже постройки объединили в один дом, где семья проводила выходные и каникулы, а на склоне лет актер обустроил свой сад неподалеку.

Поместье площадью 463,5 кв. м включает три гостиные, семь спален и пять ванных комнат. На территории есть теннисный корт и бассейн. После смерти Джоан в 2025 году домом перестали пользоваться, и родственники решили расстаться с недвижимостью. По мнению агентов, идеальным покупателем станет человек культуры, который захочет приобрести частичку истории.

Лоуренс Оливье, обладатель премии «Оскар» и других, скончался в Malthouse в 1989 году. В 2018 году в поместье сняли документальный фильм «Nothing Like A Dame», ставший последним появлением на экране для дамы Джоан Плаурайт (Оливье).

Милена Двойченкова

Фотогалерея

Предыдущая фотография
Лоуренс Оливье родился 22 мая 1907 года в английском графстве Суррей в семье сельского священника. Первый раз на сцену он вышел, когда ему было семь лет, приняв участие в постановке школьного театра

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

В 1924 году поступил в Центральную школу сценической речи и драматического искусства в Лондоне. После ее окончания вошел в состав труппы театра Repertory Theatre в Бирмингеме, где уже спустя год играл главные роли

Фото: AP

25 июля 1930 года Лоуренс Оливье женился на начинающей актрисе Джилл Эсмонд (на фото). Они прожили вместе десять лет

Фото: AP

Актер дебютировал в кинематографе в 1930 году, вначале играя эпизодические роли. В 1931 году он исполнил главную роль в фильме Рауля Уолша «Желтый билет». На театральной сцене он сыграл основных персонажей в драмах «Гамлет», «Макбет», «Отелло», «Король Лир»

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

Второй женой актера стала Вивьен Ли. Они познакомились в 1936 году. Их совместная работа в фильме 1937 года «Пламя над Англией» (кадр на фото) переросла в бурный роман, но пожениться они смогли, лишь уладив бракоразводные дела, 31 августа 1940 года

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

Вивьен Ли и Лоуренс Оливье развелись в 1960-м, а спустя год Оливье женился на молодой актрисе Джоан Плоурайт, которая родила ему троих детей

Фото: AP / Staff / Worth

Он получил две статуэтки в 1948 году как исполнитель главной роли и режиссер фильма «Гамлет»

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

Актер сыграл более ста ролей на сцене, включая Катарину в «Укрощении строптивой» и Астрова в «Дяде Ване», снялся более чем в ста фильмах

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

Премию кинофестиваля в Западном Берлине и премию Британской киноакадемии Лоуренс Оливье получил за фильм 1955 года «Ричард III» (кадр на фото)

Фото: AP

Среди значительных персонажей британского актера — нацист доктор Сэлл в фильме Джона Шлезингера «Марафонец» (1976), Красс в «Спартаке» (1960, на фото). За участие в последнем актер получил гонорар в $250 тыс.

Фото: Bryna Productions

В начале 1960-х годов Лоуренс Оливье основал Национальный театр, директором которого был долгие годы
На фото с художником Сальвадором Дали (слева)

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

В 1947 году актер был удостоен рыцарского звания, а в 1970 году был возведен в звание пэра Англии
На фото (слева направо): Вивьен Ли, Лоуренс Оливье, Мерилин Монро и ее муж Артур Миллер

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

«Я всегда думал, что моя задача — заставить зрителей поверить в происходящее на сцене, поверить, что все это было на самом деле. Я всегда считал это главным»
На фото: Лоуренс Оливье с музыкантом Луи Армстронгом

Фото: AP

Лоуренс Оливье не обошел стороной и так называемый «театр абсурда», сыграв в «Носороге» Ионеско роль Беранже

Фото: AP

«Я не знаю ничего более прекрасного, чем, уезжая утром на такси из дома, оглянуться и увидеть, как твоего младшего ребенка подносят к окну и помогают помахать тебе ручкой. Это звучит сентиментально и банально, но это важнее, чем поэзия, чем гений, чем деньги»
Несмотря на желание проводить время с семьей, Оливье долго не уходил с подмостков. В начале 1980-х в его репертуар вошли инсценировка романа Ивлина Во «Возвращение в Брайдсхед» (1981), пьеса Джона Мортимера «Путешествие вокруг моего отца» (1982)

Фото: AP / Ron Frehm

За свою карьеру Лоуренс Оливье четырежды в своей жизни становился лауреатом «Оскара». Всего актер номинировался на премию 11 раз. Последний раз господин Оливье получил специальную статуэтку в 1979 году в номинации «Творческая карьера» (на фото)

Фото: AP

Свою последнюю роль Лоуренс Оливье сыграл в фильме «Военный реквием» (1989). За несколько лет до смерти актер придумал себе эпитафию. «Он был забавен». Лоуренс Оливье скончался 11 июля 1989 года
На фото: 82-летний актер в окружении своей семьи — двух дочерей, сына, третьей жены

Фото: AP / Press Association

Следующая фотография
1 / 17

Лоуренс Оливье родился 22 мая 1907 года в английском графстве Суррей в семье сельского священника. Первый раз на сцену он вышел, когда ему было семь лет, приняв участие в постановке школьного театра

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

В 1924 году поступил в Центральную школу сценической речи и драматического искусства в Лондоне. После ее окончания вошел в состав труппы театра Repertory Theatre в Бирмингеме, где уже спустя год играл главные роли

Фото: AP

25 июля 1930 года Лоуренс Оливье женился на начинающей актрисе Джилл Эсмонд (на фото). Они прожили вместе десять лет

Фото: AP

Актер дебютировал в кинематографе в 1930 году, вначале играя эпизодические роли. В 1931 году он исполнил главную роль в фильме Рауля Уолша «Желтый билет». На театральной сцене он сыграл основных персонажей в драмах «Гамлет», «Макбет», «Отелло», «Король Лир»

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

Второй женой актера стала Вивьен Ли. Они познакомились в 1936 году. Их совместная работа в фильме 1937 года «Пламя над Англией» (кадр на фото) переросла в бурный роман, но пожениться они смогли, лишь уладив бракоразводные дела, 31 августа 1940 года

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

Вивьен Ли и Лоуренс Оливье развелись в 1960-м, а спустя год Оливье женился на молодой актрисе Джоан Плоурайт, которая родила ему троих детей

Фото: AP / Staff / Worth

Он получил две статуэтки в 1948 году как исполнитель главной роли и режиссер фильма «Гамлет»

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

Актер сыграл более ста ролей на сцене, включая Катарину в «Укрощении строптивой» и Астрова в «Дяде Ване», снялся более чем в ста фильмах

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

Премию кинофестиваля в Западном Берлине и премию Британской киноакадемии Лоуренс Оливье получил за фильм 1955 года «Ричард III» (кадр на фото)

Фото: AP

Среди значительных персонажей британского актера — нацист доктор Сэлл в фильме Джона Шлезингера «Марафонец» (1976), Красс в «Спартаке» (1960, на фото). За участие в последнем актер получил гонорар в $250 тыс.

Фото: Bryna Productions

В начале 1960-х годов Лоуренс Оливье основал Национальный театр, директором которого был долгие годы
На фото с художником Сальвадором Дали (слева)

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

В 1947 году актер был удостоен рыцарского звания, а в 1970 году был возведен в звание пэра Англии
На фото (слева направо): Вивьен Ли, Лоуренс Оливье, Мерилин Монро и ее муж Артур Миллер

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

«Я всегда думал, что моя задача — заставить зрителей поверить в происходящее на сцене, поверить, что все это было на самом деле. Я всегда считал это главным»
На фото: Лоуренс Оливье с музыкантом Луи Армстронгом

Фото: AP

Лоуренс Оливье не обошел стороной и так называемый «театр абсурда», сыграв в «Носороге» Ионеско роль Беранже

Фото: AP

«Я не знаю ничего более прекрасного, чем, уезжая утром на такси из дома, оглянуться и увидеть, как твоего младшего ребенка подносят к окну и помогают помахать тебе ручкой. Это звучит сентиментально и банально, но это важнее, чем поэзия, чем гений, чем деньги»
Несмотря на желание проводить время с семьей, Оливье долго не уходил с подмостков. В начале 1980-х в его репертуар вошли инсценировка романа Ивлина Во «Возвращение в Брайдсхед» (1981), пьеса Джона Мортимера «Путешествие вокруг моего отца» (1982)

Фото: AP / Ron Frehm

За свою карьеру Лоуренс Оливье четырежды в своей жизни становился лауреатом «Оскара». Всего актер номинировался на премию 11 раз. Последний раз господин Оливье получил специальную статуэтку в 1979 году в номинации «Творческая карьера» (на фото)

Фото: AP

Свою последнюю роль Лоуренс Оливье сыграл в фильме «Военный реквием» (1989). За несколько лет до смерти актер придумал себе эпитафию. «Он был забавен». Лоуренс Оливье скончался 11 июля 1989 года
На фото: 82-летний актер в окружении своей семьи — двух дочерей, сына, третьей жены

Фото: AP / Press Association

Смотреть