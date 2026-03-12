Поместье Лоуренса Оливье продают со скидкой

В английском графстве Суссекс можно приобрести Malthouse — бывшее поместье легендарного актера Лоуренса Оливье. Собственность, которую супруги Оливье приобрели еще в 1960-х, сейчас оценивается в £1,5 млн. Первоначально объект появился на рынке в прошлом году по цене £1,75 млн, но теперь продавцы пошли на уступку, чтобы привлечь покупателей в условиях перенасыщенного рынка загородной недвижимости.

Поместье актера Лоуренса Оливье Malthouse

Фото: OnTheMarket Поместье актера Лоуренса Оливье Malthouse

История этого места тесно связана с семьей актеров. В 1961 году Лоуренс и Джоан, служившие тогда в суссекском театре, купили здесь два старинных елизаветинских коттеджа для родителей жены. Позже постройки объединили в один дом, где семья проводила выходные и каникулы, а на склоне лет актер обустроил свой сад неподалеку.

Поместье площадью 463,5 кв. м включает три гостиные, семь спален и пять ванных комнат. На территории есть теннисный корт и бассейн. После смерти Джоан в 2025 году домом перестали пользоваться, и родственники решили расстаться с недвижимостью. По мнению агентов, идеальным покупателем станет человек культуры, который захочет приобрести частичку истории.

Лоуренс Оливье, обладатель премии «Оскар» и других, скончался в Malthouse в 1989 году. В 2018 году в поместье сняли документальный фильм «Nothing Like A Dame», ставший последним появлением на экране для дамы Джоан Плаурайт (Оливье).

Милена Двойченкова