В Помпеях раскрыли цену самой дорогой античной краски

Группа исследователей установила , что отделка небольшой комнаты в богатом античном доме обошлась владельцам в сумму, сопоставимую с годовым доходом римского воина. Речь о так называемой Голубой комнате — святилище площадью около девяти квадратных метров, стены которого окрашены в самый ценный пигмент своего времени — египетский синий.

Голубая комната в инсуле 10 в IX регионе Помпеи

Голубая комнота в инсуле 10 в IX регионе Помпеи

Первый в истории человечества синтетический краситель импортировался из Египта. Его получали из смеси кварцевого песка, известняка и медных минералов, таких как малахит, или азурит, которые нагревали до температуры около 900°C. По расчетам ученых, на оформление комнаты ушло от 2,7 до 4,9 кг этого вещества. Согласно историческим источникам, стоимость сырья могла достигать 168 денариев — римских серебряных монет. Для сравнения, годовое жалование пехотинца составляло около 187 денариев.

«Увлечение Египтом было широко распространено, о чем свидетельствует обилие египетского синего цвета. Синий стал символом статуса», — объяснил эксперт по пигментам Марко Никола из Туринского университета, работавший над исследованием. Он отметил, что менее обеспеченные жители предпочитали более дешевые красные или желтые краски на основе оксидов железа.

На момент извержения Везувия в 79 году найденная комната использовалась для хранения амфор, ее стены сохранили росписи четвертого стиля живописи с женскими фигурами, символизирующими времена года, и фантастическими существами.

Милена Двойченкова