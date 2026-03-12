Регион литературы ЮНЕСКО появится на британо-ирландской границе

Ирландская организация Arts Over Borders намерена превратить территорию вдоль границы с Северной Ирландией (часть Великобритании) в первый в мире «регион литературы» под эгидой ЮНЕСКО. Инициатива под названием «Северные литературные земли» охватит 11 графств в двух соседних странах.

Окрестности деревни Хиллтаун в Северной Ирландии

Фото: Peter Morrison / AP Окрестности деревни Хиллтаун в Северной Ирландии

Фото: Peter Morrison / AP

Инициатива предполагает создание девяти тематических литературных маршрутов. Например, это будет «Благородный путь», связанный с Уильямом Батлером Йейтсом, Сэмюэлом Беккетом и Шеймасом Хини, а также «Поэтический путь», проходящий по местам Патрика Каванаха и других поэтов. Отдельно выделен «Романтический путь Уайльда» — пешеходный маршрут по Эннискиллену, где Оскар Уайльд учился в школе-интернате и который вдохновил его на создание сказки «Счастливый принц». Каждый из маршрутов можно преодолеть за один день.

Активисты рассчитывают, что ребрендинг границы, долгое время остававшейся зоной конфликта, поможет привлечь туристов в деревни и города, находящиеся в стороне от популярных прибрежных направлений.

