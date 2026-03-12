Мюзикл «Паддингтон» установил рекорд премии WhatsOnStage

Постановка о знаменитом медведе из «дремучего Перу» завоевала девять призов на ежегодной церемонии вручения наград WhatsOnStage, на которой отмечают достижения современного британского театра. Это лучший результат для мюзикла в истории премии, который сравнял «Паддингтона» по общему числу наград с такими рекордсменами, как «Гарри Поттер и проклятое дитя» и «Мисс Сайгон».

Спектакль, премьера которого состоялась в лондонском театре «Савой» в конце прошлого года, получил приз за лучший новый мюзикл, за режиссуру, костюмы, звуковое оформление и грим. Отдельно отметили 17-летнего актера Тими Акиньосаде, получившего награду за лучший профессиональный дебют. Также критики оценили использование современной аниматроники для оживления главного героя.

В актерских номинациях отличились Джонатан Бейли, признанный лучшим актером в драматической постановке за роль в «Ричарде II», и Стивен Фрай, получивший награду за роль второго плана в комедии «Как важно быть серьезным». Премию за лучшую женскую роль второго плана в мюзикле завоевала Эмбер Дэвис за работу в «Великом Гэтсби».

