Возможность Амдермы

В фонде «Екатерина» продолжает работу выставка «Слава и Север» художников Насти Миро и Всеволода Саплина. И, кажется, лучшего времени для нее подобрать сложно. Пока москвичи пытаются позабыть о метелях и сугробах и поверить в весну, в выставочном пространстве утопают в снегу обросшие сосульками дома, остановки, балконы и даже целые школьные классы поселка в Арктике.

Текст: Анастасия Новикова

Настя Миро. «Ноябрь Амдерма», 2023
Настя Миро. «Лиинахамари», 2025
Настя Миро. «Матильда», 2024
Настя Миро. «Капитальный ремонт», 2023
Настя Миро. «Это лето», 2024
Настя Миро. «Свидание», 2023
Настя Миро. «Юла и Шульц», 2025
Настя Миро. Скульптура «Юла желаний»

В почти заброшенной Амдерме на берегу Ледовитого океана художница Настя Миро в первый раз оказалась из-за своего интереса к космосу. Приехала посмотреть на советскую радиолокационную станцию (РЛС) почти на краю света, у Карского моря, влюбилась в Север и поняла, что хочет рассказывать об этих местах.

Так родились работы выставки «Слава и Север» творческого объединения «Площадка 112» — в него входят художники Настя Миро и Всеволод Саплин, а также композитор Михаил Мясоедов. Свой проект художники описывают как «ностальгическое путешествие домой», а посетителям выставки предлагают поразмышлять о понятии «дома», которое может быть очень разным. Для кого-то это «здание, квартира, постройка», для кого-то — «улица, город, страна», для кого-то — «старый куст малины за окном, мимолетный, не ясно щемящий аромат в дуновении ветра», для кого-то — «что-то спрятанное в кармане, что носишь с собой всегда и везде». А еще дом — это вечность, которая кажется ближе и понятнее именно на краю света.

В разных залах художники реализовали разные сценарии ностальгического путешествия, незримым героем которых становится человек, возвращающийся домой. Что он видит? Например, «метель» из разных предметов, привезенных из Амдермы. Здесь и старые чертежи той самой РЛС, когда-то главного градостроительного предприятия, интерес к которому привел в Амдерму Настю Миро, и желтый дисковый телефон, подаренный начальником местной метеостанции, и уже проржавевшие от времени вывески вроде «Обогрев включен».

Всеволод Саплин. «Домик у моря», 2025
Всеволод Саплин. «В арктическом посёлке», 2025
Всеволод Саплин. «Заполярье», 2025
Всеволод Саплин. «Старая Амдерма», 2025
Всеволод Саплин. «У Карского моря», 2025

В центре зала — инсталляция «30 ячеек памяти». Внутри ящиков советской картотеки, оклеенных старыми обоями,— кипятильник, калькулятор, кому-то когда-то дорогой розовый мячик в синюю и белую полоски. Картотека — аналог оперативной памяти компьютера, а каждый предмет активирует воспоминания и открывает доступ к разным мирам.

Один из залов целиком состоит из изображений бескрайней тундры. На ее фоне — утопающие в снегу дома. Во многих из них в окнах уже нет света — большинство жителей Амдермы покинули поселок. Но художники помогают представить, как здесь существовали люди. Что можно было увидеть, заглянув в светящееся окно? Например, ковер на стене и старый трехколесный велосипед. А еще фотообои с буйной тропической растительностью. По словам Всеволода Саплина, такие они встречали во многих домах поселка.

Кадр из видеоработы «Слава и Север»
Кадр из видеоработы «Цель уже была»

Одна из видеоработ выставки — «Цель уже была» — рассказывает о временах освоения Заполярья, когда в Амдерме кипела жизнь, а в малогабаритных квартирах ютились по несколько семей. Чтобы как-то расселиться, придумали ЦУБы, они же «цубики» и «бочки». Их разработали в СССР для обеспечения комфортных условий проживания в суровых климатических регионах Крайнего Севера. ЦУБы были жильем мечты. Настя Миро и Всеволод Саплин пофантазировали, как они сами могли бы расположиться в таком доме — с ковром и патефоном.

Выставка «Слава и Север» продлится до 29 марта.