В Екатеринбурге показывают авангардиста Ивана Клюна

В арт-галерее Ельцин-центра в Екатеринбурге с конца февраля продолжает работу выставка «Иван Клюн. Цветоформы. Постижение пространства». Над проектом работал коллектив Московского музея современного искусства (ММОМА) совместно с Фондом сохранения культурного наследия художника.

Гости на выставке «Иван Клюн. Цветоформы. Постижение пространства» в галерее Ельцин-центра в Екатеринбурге Фото: Группа Президентский центр Бориса Ельцина Вконтакте Экспозиция выставки «Иван Клюн. Цветоформы. Постижение пространства» в галерее Ельцин-центра в Екатеринбурге Фото: Группа Президентский центр Бориса Ельцина Вконтакте

Иван Клюн (1873–1943) — график, живописец, теоретик искусства. Автор кубистических скульптур, супрематических объектов и кинетических конструкций, соратник и друг Казимира Малевича.

Показ работ Клюна в Екатеринбурге проходит впервые. Основная часть экспозиции включает более 150 произведений и архивных материалов, представленных ранее в Москве на выставке «Иван Клюн. Цветоформы. Лаборатория художника». Их дополняет показ альбомов на плазмах: двух супрематических, символистского и крымского. Специально для арт-галереи команда проекта создала пять объектов художника по эскизам, сохранившимся в коллекции Фонда Клюна.

«Мы даем возможность вам первыми посмотреть, что получилось вокруг творчества одного из невоспетых героев русского авангарда. Я надеюсь, что это слово об Иване Клюне, наш поклон ему и уважение, вызовет ответное чувство у всех, кто придет на выставку»,— говорит исполнительный директор Ельцин-центра Александр Дроздов.

Выставка открыта до 17 мая.

София Паникова, Екатеринбург