Самые яркие премьеры начала года

В пространстве «Внутри» копают могилу, в МХТ сражаются с мельницами, а на «Арт-платформе» играют в детективов. Чем удивляют зрителей спектакли нового, 2026 года.

Текст: Марина Шимадина

«Гроза»

Театральное объединение «Озеро» в пространстве «Внутри»

Режиссер Мария Смольникова

Режиссерский дебют актрисы Марии Смольниковой получился фееричным — смелым, смешным и отчаянным. По стилю очень напоминающим спектакли ее учителя Дмитрия Крымова. Не ждите тут Александра Островского — поверх хрестоматийного сюжета авторы сочинили свою историю, прорабатывая и углубляя линию каждого персонажа, так что жалко тут всех: и страстную Кабаниху (Агриппина Стеклова) с тротиловым зарядом нерастраченной любви, и ее несчастного сына, инфантила Тихона (Гоша Токаев), и неожиданно вкрадчивого и мягкого Дикого (Виталий Коваленко), и конечно, совсем юных и по-щенячьи нелепых и трогательных Катерину и Бориса (Таисия Вилкова и Игорь Царегородцев).

Художница Мария Трегубова придумала для спектакля эффектные декорации сказочного Лукоморья — с дубом, который разговаривает голосом Евгения Цыганова, и могилой под ним. Спектакль начинается с гомерически смешной сцены похорон Анфисы Михайловны Дикой — главы семейного клана и «матриарха». Но закопать прошлое и начать жить с чистого листа оказывается не так просто.

«Дон Кихот»

МХТ имени Чехова

Режиссер Николай Рощин

В Художественном продолжается сезон Михаила Булгакова: вслед за «Кабалой святош» с Николаем Цискаридзе, побившей все рекорды по цене билетов, тут поставили «Дон Кихота» — булгаковскую инсценировку романа Сервантеса. Премьера гораздо более доступна по стоимости билетов, но не менее масштабна. Режиссер Николай Рощин, неравнодушный к театральной машинерии, установил на сцене гигантские ручные лебедки для подъема декораций и устроил театр в театре.

Главный герой, молодой режиссер-новатор в исполнении Ильи Козырева, репетирует «Дон Кихота» и сам играет главную роль. Во многом он напоминает Мейерхольда, который должен был ставить пьесу Булгакова в Вахтанговском театре: остроконечная буденовка, упражнения по биомеханике, дерзкие ответы на обвинения в формализме… Спектакль чрезвычайно насыщен и порой напоминает парад аттракционов — тут и маски комедии дель арте, и парад физкультурников 1930-х, и буффонада, и вставные киноновеллы в разных жанрах: освобождение зэчек среди снежных российских просторов и фантастический поединок в космосе. А в финале — эпический бой с мельницами, когда трещит по швам весь театр.

«Восьмиклассница»

Театр имени Маяковского

Режиссер Дмитрий Крестьянкин

Петербургский режиссер, известный своими социальными проектами и работой с подростками, Дмитрий Крестьянкин на сцене Маяковки уже выпустил две премьеры нестандартных форматов: «Поиск продолжается» об отряде «ЛизаАлерт» и «2007» — молодежный спектакль-концерт. А теперь взялся за еще более необычный жанр форум-театра. Эта методика, придуманная бразильским режиссером Аугусту Боалем в 1970-х, предполагает активное участие публики в решении социальных проблем. Артисты разыгрывают какую-либо конфликтную ситуацию и просят зрителей предложить свои варианты сценария и даже выйти на сцену и встать на место одного из персонажей. В Театре Маяковского решили обсудить животрепещущую тему сексуальных домогательств в школе: по сюжету восьмиклассница Ната становится жертвой приставаний со стороны преподавателя физкультуры. И зрители, ровесники героини, помогают ей выстроить стратегии поведения, чтобы не допустить плохой развязки. Простая по форме, но очень важная и нужная история. Показы проходят в сопровождении психолога.

«Сертификат жизни»

На сцене театра «Шалом»

Режиссер Михаил Бычков

На спектакли режиссера Михаила Бычкова опытные театралы специально ездят в Воронеж — в Камерный театр или арт-центр «Прогресс», где он сейчас работает. А его новые постановки в Москве — события редкие и всегда значимые. «Сертификат жизни» — независимый проект, но его неслучайно играют на сцене «Шалома», так как он посвящен теме холокоста и его все еще длящихся через поколения травм. Это российская премьера пьесы австралийского драматурга Рона Элайши в переводе Ольги Варшавер. Главная героиня Клара Рейх, прошедшая через концлагеря, полвека спустя живет лишь прошлым — памятью, болью и ненавистью — и не дает спокойно жить другим — своей дочери Хильде и немке Эрике, к которой она приходит раз в год, чтобы получить пособие от немецкого правительства. Несмотря на тему, в пьесе много черного юмора, а режиссер усиливает его с помощью гротескной манеры игры актрис, трех превосходных клоунесс — Веры Бабичевой, Евгении Симоновой и Зои Кайдановской. Они ведут напряженные психологические поединки, похожие на бои без правил и запрещенных приемов, а зрители болеют за всех троих.

«Шерлок Холмс и все-все-все»

Творческое объединение «Место» и пространство «Внутри»

Показы проходят на «Арт-платформе» в Новом Манеже

Режиссер Антон Федоров

Эта премьера обречена на успех — билеты на спектакли Антона Федорова и так разлетаются, как блины на Масленицу, но часто его работы бывают сложны для неискушенной публики. Новая постановка не так радикальна, как «Чувак…» в пространстве «Внутри», не так брутальна, как «Дон Кихот» в Театре наций, и не так провокативна, как «Бовари» в «Арт-Партнере». В «Шерлоке» есть все фирменные режиссерские приемы — гротескное существование актеров, игра со словами, многочисленные цитаты и аллюзии, но при этом действие строится вполне линейно, даже упрощенно. Это не столько детектив, сколько пародия на миф о Шерлоке Холмсе со всеми его атрибутами — камином, скрипкой, трубкой и дождем на Бейкер-стрит. Холмс, Ватсон и Хадсон (постоянные актеры Федорова — Семен Штейнберг, Сергей Шайдаков и Наталья Рычкова) увлеченно раскрывают одно преступление за другим, буквально не выходя из комнаты, словно разыгрывают представление в своем чертоге иллюзий, но зло все равно продолжает проникать во все щели. Впрочем, оно здесь тоже такое карикатурное, так что всерьез никто не боится и даже мертвые в финале оживают.