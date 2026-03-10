Вспомнить все с Шарон

10 марта Шарон Стоун отмечает 68-летие. Ежегодно, в преддверии дня рождения актрисы, СМИ вспоминают ее культовые роли, с особым усердием сосредотачиваясь на эротическом триллере Пола Верхувена «Основной инстинкт». Но в резюме артистки есть ряд менее примечательных работ — возможно, не настолько монументальных, но все еще достойных зрительского внимания.

Текст: Никита Прунков

Актриса Шарон Стоун

Фото: Christopher Polk / Variety / Getty Images

«Ножницы» (1990), режиссер Фрэнк Де Фелитта

Вышедший в 1992 году «Основной инстинкт» катапультировал карьеру 34-летней Шарон. Но из-за этого остался на обочине популярности ее фильмографии триллер «Ножницы» — а зря! Этот классический жанровый проект, одновременно отсылающий к работам Романа Полански и Альфреда Хичкока, повествует о молодой женщине Анджеле Андерсон (Шарон Стоун), которая переживает нападение в лифте и дальше существует в состоянии перманентной паники. Травматический эпизод приводит девушку в кабинет психоаналитика. Но затем случается ее знакомство с соседями-близнецами (спойлер: она об этом пожалеет). Развитие истории приведет главную героиню в жуткую ловушку, заполненную ее же подсознательными страхами.

Кадр из фильма «Ножницы», режиссер Фрэнк Де Фелитта, 1990
Фото: DDM Film Corporation Кадр из фильма «Основной инстинкт», режиссер Пол Верховен, 1992 Фото: Canal+ [fr], Carolco Pictures Inc.

Увы, кинокритики встретили «Ножницы» сдержанно, отметив зависимость ленты от жанровых клише и чрезмерного влияния классиков: например, в материале Time Out 1991 года писали, что фильм «Ножницы» получился «довольно глупым, но парадоксально увлекательным». Тем не менее игра Шарон Стоун обратила на себя внимание обзорщиков: их впечатлила роль эмоционально нестабильной женщины, живущей под давлением травмы. Ее экспрессивная эмоциональность и нервная энергия придают картине необходимое напряжение даже там, где сценарий откровенно проваливается.

«Муза» (1999), режиссер Альберт Брукс

На стыке веков Шарон Стоун получила номинацию на «Золотой глобус» за роль в фильме «Муза». И одновременно чуть не схлопотала «Золотую малину» после участия в провальном триллере «Глория». К счастью, вторую работу сегодня не вспоминают совсем, а про первую говорят скорее в позитивном ключе: тем более что перед нами вполне стройная сатирическая комедия об изнанке Голливуда с несколькими неожиданными камео — от Мартина Скорсезе и Стивена Райта до Джеймса Кэмерона.

Кадр из фильма «Глория», режиссер Сидни Люмет, 1998

Фото: Columbia Pictures Corporation, Eagle Point Production, Mandalay Entertainment

В центре сюжета «Музы» судьба сценариста Стивена Филлипса (его играет сам Брукс), который переживает творческий кризис. Отчаявшись вернуть вдохновение, автор обращается к загадочной женщине по имени Сара Литтл (Шарон Стоун) — современной «музе», которая якобы помогает режиссерам и писателям вновь обретать творческую форму. Примечательно, что за свои услуги Сара не берет деньги — она принимает в дар люксовые украшения или оплату номеров в роскошных отелях. В определенный момент сбережения Стивена заканчиваются, и тогда «муза» переезжает в его дом, чем, очевидно, смущает его жену Лору (Энди Макдауэлл).

Кадр из фильма «Муза», режиссер Альберт Брукс, 1999

Фото: October Films

Постепенно зависимость от девушки скатывается в полный абсурдизм, высмеивающий голливудские суеверия. И здесь особенно важна убедительная игра Шарон: актриса без особых трудностей изображает спесивую уверенность «голливудской дивы», при этом совершенно отходит от привычного амплуа обольстительницы в пользу более комедийного характера. Посмотреть «Музу» стоит хотя бы из-за концовки.

«Сломанные цветы» (2005), режиссер Джим Джармуш

Эту ленту сложно назвать недооцененной, однако в соответствующих подборках ее получится встретить нечасто. В начале нулевых в жизни Стоун случился поистине жуткий эпизод: в 2001-м актриса перенесла геморрагический инсульт — и только чудом осталась в живых. По ее собственным словам, вероятность, что она вернется к нормальной жизни, составляла не более 1%. Но все завершилось благополучно, а одним из тех, кто помог артистке вновь появиться на съемочной площадке серьезного кино, стал американский инди-классик Джим Джармуш. Так случились «Сломанные цветы».

Главный герой картины — седовласый Дон Жуан по имени Дон Джонстон (Билл Мюррей). Он далеко не впервые остается у разбитого корыта, после того как его очередная спутница потеряла всевозможные надежды на построение семьи и бросила его одного сидеть на склоне лет у телевизора. Он разбирает корреспонденцию и внезапно находит письмо от женщины из прошлого. В нем та сообщает, что 20 лет назад забеременела от Джонстона и что сейчас ничего от него не требует. Но она предупреждает: вероятно, вскоре сын захочет встретиться с отцом.

Кадр из фильма «Сломанные цветы», режиссер Джим Джармуш, 2005

Фото: Bac Films, Five Roses, Focus Features

Джонстон показывает письмо своему другу Уинстону, большому поклоннику детективов, и получает неожиданный совет: навестить всех девушек, с которыми тот встречался пару декад назад.

В этом удивительно тонком, одновременно трагическом и забавном роуд-муви Шарон Стоун со свойственной для себя легкостью и пластичностью исполнила роль одной из любовниц. Критики хвалили актрису за то, как ей удалось наделить героиню чувственной, комичной и слегка карикатурной энергией, вполне уместной в этой работе постановщика.

«Лавлэйс» (2013), режиссеры Роб Эпштейн, Джеффри Фридман

Фильм рассказывает историю порнозвезды 1970-х Линды Лавлэйс, символа эпохи сексуальной революции в США. Режиссеры-документалисты Роб Эпштейн и Джеффри Фридман — они поставили «Целлулоидный шкаф» и «Параграф 175» — тут разворачивают повествование в двух перспективах. Сначала они показывают легкомысленный взлет в индустрии развлечений на манер Золушки, а затем трагические попытки героини вернуть себе собственную жизнь. Линду Лавлэйс в ленте сыграла Аманда Сайфред, ее инфернального мужа — Питер Сарсгаард, а манипулятивную мать Дороти — как раз Шарон Стоун.

Кадр из фильма «Лавлейс», режиссеры Роб Эпштейн и Джеффри Фридман, 2012

Фото: Animus Films, Eclectic Pictures Inc., Millennium Films

В свое время критики приняли картину неоднозначно: с одной стороны, они хвалили органичный кастинг и скрупулезное воссоздание атмосферы десятилетия, с другой — ругали создателей за поверхностный подход к материалу и излишне морализаторский тон. Спорить не приходится только с одним: в этом отчасти тривиальном байопике со смазанным социально-историческим контекстом всех впечатлила Шарон Стоун, изменившаяся до неузнаваемости в роли абсолютно деспотичной матери Линды. Журналисты и зрители отмечали, насколько успешно актрисе удалось создать жесткий и тревожный образ женщины старых взглядов, которая вместо поддержки фактически подталкивает дочь обратно к токсичным отношениям.